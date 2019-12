YouTube-incognitomodus: zo kijk je anoniem en ongestoord video’s

Stiekem je guilty pleasure bekijken zonder dat YouTube je bestookt met allerlei gênante aanbevelingen? Het is mogelijk met de YouTube incognitomodus. Zo werkt het.

Anoniem YouTube-video’s kijken

De incognitomodus ken je waarschijnlijk al van andere apps, zoals bijvoorbeeld Google Maps. Het werkt heel simpel. Nadat je de privéstand hebt aangezet houdt YouTube niet langer bij wat je kijkt. Dit is ideaal voor het kijken van guilty pleasures, zoals mukbangs of het repertoire van Django Wagner.

Na afronding van het filmpje is YouTube het alweer vergeten, en krijg je dus geen persoonlijke videosuggesties op basis van je kijkgedrag. De Aanbevelingen-pagina blijft zo daadwerkelijk gebaseerd op wat je mogelijk leuk vindt.

YouTube-incognitomodus inschakelen doe je zo:

Open de YouTube-app op je iPhone of iPad; Tik rechtsboven op jouw account-icoontje; Selecteer hier ‘Incognitomodus inschakelen’.



De eerste keer dat je incognito gaat, krijg je een melding waar nogmaals in staat dat je privé-sessie wordt gewist zodra je weer terugschakelt naar je account. Wees je er wel bewust van dat al je activiteiten altijd nog zichtbaar zijn voor je werkgever, school of internetprovider. Dit werkt hetzelfde als bijvoorbeeld de incognitomodus van browser Google Chrome.

Terwijl de optie geactiveerd is, kun je YouTube gebruiken alsof je niet bent ingelogd. Dit betekent dus ook dat je geen toegang hebt tot je Bibliotheek, Abonnementen of video’s kan toevoegen aan je afspeellijsten. Aan het icoontje rechtsboven herken je dat je momenteel incognito kijkt. Ook onderaan wordt een smalle balk met de tekst ‘Je bent incognito’ getoond.

Om de modus weer uit te schakelen en dus weer ‘openbaar’ video’s te kijken, tik je rechtsboven op het incognito-icoontje. In het menu tik je vervolgens op ‘incognitomodus uitschakelen’. Je wordt vanzelf weer ingelogd in je account. Daarnaast schakelt YouTube de modus automatisch uit als je de app een paar uur niet gebruikt. Als je dus even later opnieuw incognito wil kijken, zul je de functie opnieuw moeten inschakelen.

