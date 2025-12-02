Het is behoorlijk irritant als YouTube-video’s in een lage kwaliteit worden afgespeeld. Zo zorg je ervoor dat ze altijd haarscherp in 4K of HD starten!

Tip: zo kijk je video’s op YouTube altijd in 4K en HD

Ook op YouTube wil je natuurlijk gewoon kunnen genieten van haarscherp beeld. Gelukkig kun je zelf instellen dat YouTube standaard video’s in 4K of in elk geval HD afspeelt. Wij laten zien hoe je dat doet op je iPhone.

YouTube kiest standaard een kwaliteit die past bij je internetverbinding. Soms is dat handig, maar vaak krijg je daardoor dat video’s te vaak in lage resolutie starten (en soms op die kwaliteit blijven hangen). Er zijn twee manieren waarop je de kwaliteit van de video kunt instellen: per video of voor alle video’s.

Om de kwaliteit bij een specifieke video in te stellen, open je de video op YouTube. Daarna tik je rechtsboven op het tandwieltje voor instellingen. Vervolgens tik je op ‘Kwaliteit’ en ‘Geavanceerd’. Vervolgens kies je de gewenste resolutie. Afhankelijk van de video is 4K daar ook beschikbaar.

Wil je voortaal alle video’s op YouTube in de hoogste kwaliteit (4K) afspelen? Dan moet je dat instellen in de app. Je hoeft daarvoor niet ingelogd te zijn in de app. Houd er overigens wel rekening mee dat niet alle video’s op YouTube ook in 4K beschikbaar zijn.

Tik rechtsonder op je profiel (of ‘Jij’ als je niet bent ingelogd)’; Tik rechtsboven op het tandwieltje; Scrol naar beneden en kies voor ‘Voorkeuren voor videokwaliteit’. Als je bent ingelogd met een account tik je op ‘Kwaliteit’; Kies voor ‘Op mobiele netwerken’ of ‘Op wifi’, beide keuzes openen dezelfde pagina. Als je met een YouTube-account bent ingelogd kun je deze stap overslaan; Kies voor ‘Hogere beeldkwaliteit’ bij de gewenste optie.

Met deze kleine aanpassingen ziet YouTube er meteen een stuk beter uit. Zeker bij 4K-video’s zie je een flink verschil. Details in de video’s zijn een stuk scherper.

Merk je dat video’s toch nog af en toe terugvallen naar een lagere resolutie, dan ligt dat meestal aan je internetverbinding. YouTube in 4K vraagt om (iets) meer data en stabiliteit. Zelfs als je internet goed is, kan YouTube soms alsnog kiezen voor een lagere stand om bufferen te voorkomen.

De video opnieuw starten kan vaak dan al helpen. Ook kan het soms schelen om wifi te gebruiken in plaats van mobiele data.

YouTube in 4K en datalimieten

Let op! Er kleeft hier wel een klein nadeel aan. Als je YouTube standaard instelt op de hogere kwaliteit vraagt dit ook meer data van je mobiele dataverbinding. Als je met wifi bent verbonden maakt het niet uit, maar als je een internetabonnement hebt met een datalimiet moet je oppassen. Een onbeperkt abonnement (sim only) heb je al voor minder dan twintig euro.

Toch hebben tegenwoordig steeds meer mobiele abonnementen geen datalimiet meer. Heb je zo’n abonnement? Waarom zou je dan de kwaliteit van YouTube niet altijd op 4K (of HD) instellen?

