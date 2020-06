Zo voeg je Apples WWDC 2020-stickers toe aan iMessage

Heb je ook zin in WWDC 2020 en alle aankondigingen die Apple daar gaat doen? Voeg dan Apples WWDC-stickers toe aan iMessage.

Apple WWDC 2020-stickers: zo krijg je ze

Aanstaande maandag barst Apples grote jaarlijkse evenement WWDC weer los. In aangepaste vorm volledig digitaal, maar met minstens zoveel grote aankondigingen en andere onthullingen.

De stickers krijg je alleen als je de Apple Developer-app installeert. Niet zo gek natuurlijk, aangezien WWDC zich volledig op ontwikkelaars richt. Ben je zelf geen ontwikkelaar maar wil je wel de stickers gebruiken, dan kun je de app simpelweg op je iPhone of iPad zetten.

Zo voeg je WWDC 2020-stickers toe aan iMessage

Download de Apple Developer-app; Open iMessage; Scroll in de balk boven het toetsenbord naar het Apple Developer-icoontje; De WWDC 2020-stickers verschijnen nu in beeld.

WWDC 2020 belooft ook in zijn aangepaste vorm het kijken waard te worden. Aanstaande maandag (22 juni) om 19:00 uur Nederlandse tijd is het tijd voor de jaarlijkse keynote. Daar krijgen we iOS 14, iPadOS 14 en tal van andere grote updates te zien. Volgens geruchten zou Apple zelfs nog wat hardware-aankondigingen voor ons in petto hebben.

Op iPhoned zitten we maandagavond uiteraard klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Houd iPhoned en onze social media-kanalen dus goed in de gaten, zodat je niks hoeft te missen van deze grote jaarlijkse Apple-avond. Aan het einde van de avond sturen we ook nog een speciale WWDC-nieuwsbrief uit, zodat je in een oogopslag kunt zien wat er gepresenteerd is.