Als je ‘s ochtends wakker wordt, gaan de lichten automatisch aan en wordt de thermostaat een paar graden hoger gezet: het kan met HomeKit-scènes. In deze tip laten we je zien hoe het werkt.

Zo gebruik je scènes in de Woning-app

Als je in één keer al je HomeKit-apparaten wil aanpassen, kun je ze groeperen in vooraf ingestelde scènes. Het instellen van scènes kan behoorlijk handig zijn. Zo kun je met de ‘Welterusten’-scène met één commando al je lampen uitzetten en de verwarming omlaag doen. Ook kan het handig zijn een scène in te stellen voor wanneer je wil studeren of werken, waarbij je lampen op volle helderheid gaan.

Je kunt Apples voorgestelde scènes gebruiken, maar ze zijn ook zelf samen te stellen. Zorg allereerst dat je je slimme apparaten met HomeKit verbonden hebt. Via onderstaand stappenplan stel je ze eenvoudig in.

Open de Woning-app en ga naar het tabblad ‘Woning’; Tik op het plusje en ‘Nieuwe scène’; Kies één van de voorgestelde scènes of tik op ‘Aangepast’ om er zelf een te maken; Vul een naam in voor de scène en kies welke apparaten ingeschakeld moeten worden door op ‘Voeg accessoires toe of verwijder ze’ te tikken; Houd een van de apparaat ingedrukt om bijvoorbeeld de helderheid en kleur van lampen te bepalen; Tik op ‘Test deze scène’ om te zien wat hij precies doet; Vink ‘Toon in favorieten’ aan als je de scène in het Woning-tabblad van de app wil zien; Tik op ‘Gereed’.

Nu je je scène gemaakt hebt, kun je ‘m via de Woning-app activeren wanneer dat nodig is. Ook Siri kan scènes voor je activeren. Door bijvoorbeeld je iPhone ‘welterusten’ te wensen, wordt die gelijknamige scène geactiveerd.

Zo kun je scènes automatiseren

Wil je dat bepaalde scènes automatisch geactiveerd worden? Dan kun je deze automatiseren. Het is hiervoor wel belangrijk dat je bijvoorbeeld een iPad of Apple TV een HomeKit-hub hebt ingesteld. Volg onderstaande stappen om automatiseringen in te stellen.

Ga in de Woning-app naar het tabblad ‘Automatisering’ en tik op het plusje; Kies wanneer de automatisering moet plaatsvinden. Je kunt kiezen uit een locatie, een tijd of een HomeKit-apparaat dat aan of uit gaat; Kies vervolgens welke scènes of losse apparaten aan moeten gaan. Hier kun je ook nog zaken als helderheid aanpassen; Bevestig de automatisering door op ‘Gereed’ te tikken.

Het is ook nog mogelijk om verschillende personen toe te voegen aan de automatisering. Tik hiervoor op het plusje om een automatisering toe te voegen en kies voor ‘Personen arriveren’ of ‘Personen vertrekken’. Vervolgens kun je instellen dat bijvoorbeeld de lampen aangaan zodra jij of een huisgenoot thuiskomt, zodat je nooit meer in het donker thuiskomt.

Wil je een bestaande automatisering wissen? Dit doe je door naar links te vegen op de optie die je wil verwijderen. Het is goed om te onthouden dat iedereen die je toegang hebt gegeven via de Woning-app bij je scènes en automatiseringen kunnen. Deze zijn daarnaast per persoon in te stellen.

Meer over HomeKit

Meer weten over HomeKit-apparaten? Op iPhoned lees je van alles over (slim) wonen. Zo hebben we getest wat de beste HomeKit-speaker is en zetten we de verschillen tussen de HomePod en de nieuwe goedkopere HomePod mini op een rijtje. Bovendien geven we tips over hoe je HomeKit gebruikt op je Apple Watch.

Dit maandthema wordt gesponsord door tink. tink heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van iPhoned publiceert.