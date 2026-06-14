WK 2026 tijden: zo laat speelt het Nederlands elftal (en zo kijk je gratis)

Het WK voetbal is begonnen! Wil jij geen enkele wedstrijd van Oranje missen? Op deze tijden speelt het Nederlands elftal bij het WK 2026!

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WK 2026 tijden

Het wereldkampioenschap voetbal is van start! Op donderdag 11 juni werden de eerste wedstrijden gespeeld, inmiddels is de poulefase in volle gang. Het WK 2026 vindt plaats in Mexico, de Verenigde Staten én Canada, waardoor we te maken hebben met grote tijdsverschillen. Ben jij benieuwd op welke tijden het Nederlands elftal speelt bij het WK 2026? Op deze dagen en tijden staan de wedstrijden van Oranje op de planning:

Zondag 14 juni 2026 om 22.00 uur : 🇳🇱 Nederland – 🇯🇵 Japan

: 🇳🇱 Nederland – 🇯🇵 Japan Zaterdag 20 juni 2026 om 19.00 uur : 🇳🇱 Nederland – 🇸🇪 Zweden

: 🇳🇱 Nederland – 🇸🇪 Zweden Vrijdag 26 juni 2026 om 01.00 uur: 🇹🇳 Tunesië – 🇳🇱 Nederland

Nederland neemt het in de poulefase op tegen Japan, Zweden en Tunesië. Op vrijdag 26 juni wordt de laatste poulewedstrijd gespeeld, vervolgens gaan de nummers één en twee van de poule direct door naar de knock-outfase van het WK 2026. Daarnaast plaatsen de acht beste nummers drie van de poulefase zich voor de zestiende finales. Dit zijn de mogelijke vervolgwedstrijden met tijden van het Nederlands elftal bij het WK 2026:

Als nummer 1 in de poule: dinsdag 30 juni 2026 om 03:00 uur

dinsdag 30 juni 2026 om 03:00 uur Als nummer 2 in de poule: maandag 29 juni 2026 om 19:00 uur

WK 2026 gratis kijken

Wil jij geen enkele wedstrijd van het Nederlands elftal missen? In dat geval moet je niet alleen op de juiste momenten klaar zitten, maar ook bedenken op welke manier je de wedstrijden wilt kijken. Zeker als je op vakantie gaat is het verstandig om een gratis proefabonnement bij een streamingdienst of om een VPN af te sluiten, zodat je op ieder moment kunt inschakelen bij het WK 2026. Dit zijn de beste manieren om het WK 2026 gratis in de beste kwaliteit te kijken!

1. NLZiet

De eenvoudigste manier om het WK 2026 gratis te kijken is met NLZiet. Bij deze streamingdienst krijg je een gratis proefperiode van veertien dagen, dat genoeg is om alle poulewedstrijden van Oranje kosteloos te kijken. Met NLZiet stream je de wedstrijden in de hoogste kwaliteit naar je televisie of kijk je eenvoudig op je smartphone, tablet of laptop. Bekijk hier het proefabonnement van NLZiet:

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2. VPN Nederland

Wil je kijken vanuit het buitenland? Dan is het aan te raden om een voordelige VPN aan te schaffen, waarmee je jouw digitale locatie kunt veranderen. Bepaalde streamingdiensten als NLZiet en NPO Start kun je niet overal ter wereld gebruiken door beperkte uitzendrechten. Met VPN Nederland heb je dat probleem niet én de dienst beschikt over een gratis proefperiode van zeven dagen. Zo kijk je de eerste twee poulewedstrijden zonder extra kosten in de beste kwaliteit.

VPN Nederland heeft voor het WK 2026 een tijdelijke actie, waarmee je 80 procent korting krijgt op het jaarabonnement. Dat is niet alles, want je krijgt ook nog eens drie maanden extra toegang tot de VPN zonder meer te betalen. Je betaalt daardoor slechts 23,88 euro voor 15 maanden bij VPN Nederland. Dat komt niet alleen van pas bij het WK 2026, maar ook bij alle wedstrijden van de Formule 1. Bekijk VPN Nederland hier:

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3. Canal+

Wil je toegang krijgen tot meer dan alleen de wedstrijden van het WK 2026? Je kunt dan ook Canal+ uitproberen. Bij deze streamingdienst betaal je 9,99 euro per maand, vervolgens kun je in de beste kwaliteit kijken naar alle wedstrijden. Daarnaast krijg je toegang tot meer dan 45 zenders, een breed aanbod aan films en series (inclusief offline kijken) én exclusieve titels van Canal+ zonder reclame tussendoor. Probeer de streamingdienst hier uit: