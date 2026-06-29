Oranje moet tijdens het WK voetbal 2026 regelmatig laat spelen. Geen nood! Wij vertellen hoe jij de wedstrijden gratis in de beste kwaliteit kunt (terug)kijken!

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WK voetbal 2026 gratis (terug)kijken: zo doe je dat in de beste kwaliteit

Het WK 2026 is alweer even aan de de gang en Nederland is goed op weg om zelfs wereldkampioen te worden! Maar jammer genoeg moet Oranje regelmatig heel laat spelen. En als je dan de volgende dag weer vroeg naar je werkt moet, kun je niet alle wedstrijden kijken.

NLZiet: altijd en overal WK 2026 kijken

Gelukkig is daar een eenvoudige oplossing voor. Want met NLZIET kun je niet alleen alle WK-voetbalwedstrijden (gratis) live kijken, je kunt de gespeelde wedstrijden ook op elk moment terugkijken. In de app is zelfs een speciale WK-omgeving te vinden met een overzicht van de wedstrijden, en waar je andere voetbalprogramma’s, talkshows en documentaires kunt vinden.

Het handige is dat je NLZIET 14 dagen gratis kunt proberen als je de dienst voor het eerst gebruikt. Je hoeft dus niet meteen te betalen om het WK 2026 te kijken. En beginnen met kijken gaat heel makkelijk: je maakt een account aan, start de proefperiode en kunt daarna direct beginnen. Na die gratis periode loopt het abonnement automatisch door, tenzij je op tijd opzegt.

NLZiet is beschikbaar vanaf 7,95 euro per maand. Maar dan krijg je soms wel wat reclame te zien en kun je maar één stream tegelijk kijken. Geef je iets meer uit (9,95 euro) dan kun je reclamevrij on demand kijken en zelfs met twee streams tegelijk. Bij het abonnement van 11,95 krijg je nog meer zenders en kun je zelfs met drie streams tegelijk WK voetbal kijken.

WK 2026 kijken op je iPhone, iPad, Mac en televisie

Voor WK-kijkers is NLZIET vooral handig omdat je niet vastzit aan één scherm. Je kijkt via internet, bijvoorbeeld op je televisie, iPhone, iPad of Mac. Ideaal als de wedstrijd al begonnen is terwijl jij nog onderweg bent, of als de wedstrijd heel begint en je liever de volgende ochtend wilt kijken. Je hebt geen apart tv-kastje nodig, alleen internet en de NLZIET-app.

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Ook de beeldkwaliteit is belangrijk, want de wedstrijd wil je natuurlijk scherp kunnen zien. NLZIET biedt beeldkwaliteit tot Full HD, oftewel 1080p. Voor live tv en replay tv zijn de hoofdkanalen beschikbaar in Full HD. Dat is prettig bij een WK-wedstrijd, want zo zie je de bal, de herhaling en de speler die nét niet buiten spel staat.

WK voetbal 2026 gratis (terug)kijken in het buitenland

Wil je het WK voetbal 2026 vanuit het buitenland kijken? Dan kan een VPN handig zijn. NLZIET werkt namelijk niet overal, omdat de uitzendrechten per land verschillen. Met VPN Nederland verander je eenvoudig je digitale locatie naar Nederland, zodat je alsnog kunt kijken, ook al lig je op het strand ergens in Thailand.

VPN Nederland heeft op dit moment een gratis proefperiode van zeven dagen. Voor het WK 2026 is er ook een tijdelijke deal, want je krijgt 80 procent korting op het jaarabonnement én drie maanden extra. Zo betaal je 23,88 euro voor 15 maanden toegang.