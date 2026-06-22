Hoor jij dit WK de buren juichen voordat Nederland scoort? Dit kun je eraan doen

Als je dit WK naar wedstrijden kijkt, is de kans groot dat je de buren al hoort juichen voordat je Nederland daadwerkelijk ziet scoren – dit kun je doen.

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Dit kun je doen als je dit WK buren al eerder hoort juichen

Je zit een spannende wedstrijd van het Nederlands elftal te kijken en je merkt al snel dat je steeds gejuich bij de buren hoort terwijl er nog geen spoor van een doelpunt te bekennen is. Pas na een paar seconden of misschien wel een halve minuut zie je de bal daadwerkelijk tussen de palen verdwijnen. Dat maakt de wedstrijd natuurlijk een heel stuk minder spannend.

De vertraging ontstaat door de manier waarop tv-beelden worden verwerkt en doorgestuurd. Kijk je de wedstrijd via een streamingdienst op een iPhone of iPad, dan loop je praktisch altijd achter op iemand die kijkt via een traditionele tv-ontvanger van een provider. Ook verschillen tussen providers kunnen een kleine vertraging veroorzaken. Daarnaast speelt de televisie zelf een rol: moderne 4K-tv’s hebben vaak meer verwerkingstijd nodig dan oudere HD-modellen.

Streamen zorgt vaak voor extra vertraging

Vooral livestreams via apps zorgen voor extra vertraging. De beelden worden namelijk eerst verwerkt door servers en vervolgens via internet naar jouw apparaat gestuurd. Dat kost tijd en zorgt ervoor dat je soms tientallen seconden achterloopt op de live-uitzending. Bij grote sportevenementen zoals het WK valt dat extra op. Zeker nu het zo’n mooi weer is. Mensen kijken buiten naar de wedstrijd of hebben ramen open staan. Daardoor kun je dit WK bijna niet om het juichen van buren heen.

Wil je dit WK de kans op spoilers door het juichen van buren zo klein mogelijk maken? Dan kun je het beste kijken via de decoder of tv-ontvanger van je provider. Deze methode levert doorgaans de kleinste vertraging op. Ben je aangewezen op een streaming-app, dan kan het helpen om de stream af en toe opnieuw te starten zodat eventuele achterstand wordt ingelopen. Ook het uitschakelen van bepaalde beeldverbeteringen op je televisie kan soms een paar seconden winst opleveren, al verschilt dat per toestel.

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Wil je het zekere voor het onzekere? Kijk de wedstrijd dan binnen, met de ramen dicht en het geluid van je tv op hoog volume. Zo weet je zeker dat je de buren niet hoort en blijft de wedstrijd toch nog spannend.

Zet Apple Sports uit

Met Apple Sports kun je de wedstrijden van het WK live volgen vanaf je iPhone. Je voegt het toernooi of je eigen land toe als favoriet en volgt daarna live scores, statistieken en groepsstanden. De score blijft zichtbaar op je toegangsscherm en in het Dynamic Island.

Apple Sports Apple 9.2 (459 reviews) Gratis via App Store via App Store

Hoewel dit in principe een handige functie is, kun je hem beter niet aanzetten wanneer je de wedstrijd live zit te kijken. De kans is namelijk heel groot dat je al een melding van een doelpunt ontvangt voordat je die op tv hebt gezien. Kun je niet live kijken, dan wil je de functie mogelijk juist wel inschakelen. Dat doe je zo:

Open Apple Sports;

Tik rechtsboven op ‘Beginscherm’;

In het menu tik je op ‘Wijzig’;

Tik bij ‘FIFA WK 2026’ op het sterretje en tik vervolgens op het vinkje;

Wil je alleen Nederland volgen, tik dan op het pijltje en zet het sterretje aan.

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