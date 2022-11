Het WK 2022 is begonnen: met deze apps kijk je alle wedstrijden

Het WK 2022 in Qatar is begonnen. Wil jij geen enkele wedstrijd van Oranje missen? Met deze apps zit je op de eerste rang en kijk je alle wedstrijden (ook op je iPhone)!

Oranje op het WK 2022 in Qatar

Het Nederlands elftal heeft zich na acht lange jaren eindelijk weer gekwalificeerd voor het WK. Ben jij van plan om het wereldkampioenschap op de voet te volgen? Wij zetten de beste apps voor je onder elkaar die (gratis) de wedstrijden uitzenden.

1. NOS: de belangrijkste (Nederlandse) wedstrijden

De makkelijkste manier om de wedstrijden van Oranje te kijken is met de NOS-app. Je hebt de app naar alle waarschijnlijkheid al op je smartphone staan om het nieuws te checken. Tijdens het WK wordt dit aanbod uitgebreid met live-wedstrijden.

De wedstrijden worden op de beginpagina gezet. Wanneer er twee belangrijke wedstrijden aan de gang zijn, dan worden ze tegelijkertijd gestreamd. De NOS-app is gratis te downloaden in de App Store, zonder in-app-aankopen.

NOS Nederlandse Omroep Stichting

2. FIFA+: alle voetbalinformatie die je nodig hebt

FIFA heeft zelf ook altijd een eigen app rondom het WK en dat is dit jaar niet anders. De FIFA+-app is gratis te downloaden in de App Store en geeft een overzicht van al het WK 2022-nieuws. De opstellingen van alle teams zijn terug te vinden, je kunt samenvattingen bekijken en er worden live blogs bijgehouden.

Nog belangrijker: ook FIFA+ zendt een aantal wedstrijden live uit. Hier heb je een brede keuze aan voetbalwedstrijden, dus voor de echte voetballiefhebber is deze app ideaal. In de app zijn ook achtergrondverhalen en interviews met voetballers te zien.

FIFA+ | Your Home for Football FIFA

3. NPO Start: gratis voetbalwedstrijden kijken

Heb je een wedstrijd gemist en wil je deze terugkijken? Dan is de NPO Start-app iets voor jou. NPO zendt de WK 2022-wedstrijden ook via deze app uit en de app biedt de mogelijkheid om de wedstrijden later terug te kijken. Handige feature, zeker omdat een aantal wedstrijden net onder werktijd worden uitgezonden.

De NPO Start-app is gratis te downloaden in de App Store en heeft geen in-app-aankopen. Een perfect manier dus om gratis het WK (terug) te kijken!

NPO Stichting Nederlandse Publieke Omroep

4. Ziggo Go en andere providers

Heb je een abonnement bij Ziggo of KPN? Dan kan je ook deze apps downloaden om alle wedstrijden te zien. Hiervoor heb je dan wel je inloggegevens nodig om in te loggen, zodat je meer zender dan enkel NPO 1, 2 of 3 kan kijken.

Groot voordeel van deze apps is dat je tot veel meer zenders toegang hebt, waardoor je ook voetbalwedstrijden kunt kijken die bijvoorbeeld bij de BBC op Sportza komen. Zo volg je ook onze zuider- en westerburen tijdens het WK! De apps zijn gratis te downloaden in de App Store, maar een abonnement is vereist om in te loggen.

Ziggo GO Liberty Global Operations BV

KPN Interactieve TV KPN B.V.

Wanneer speelt het Nederlands elftal?

Nu je een app hebt geïnstalleerd om de WK-wedstrijden te kijken, is het natuurlijk van belang om te weten wanneer Oranje speelt. Het Nederlands elftal speelt in ieder geval op deze dagen:

Maandag 21 november om 17.00 uur tegen Senegal

Vrijdag 25 november om 17.00 uur tegen Ecuador

Dinsdag 29 november om 16.00 uur tegen Qatar

