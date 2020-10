Op een analoge klok is het meestal heel duidelijk wat je moet doen om de wintertijd in te stellen; dat is meestal de enige functie die aanwezig is naast het tonen van de tijd. Maar hoe kun je de wintertijd op je iPhone instellen?

Wintertijd op je iPhone

Eén keer per jaar gaat de wintertijd in. De klok wordt dan om drie uur ‘s nachts een uurtje teruggezet. Dat betekent dat je een uur langer kunt uitslapen. In principe gaat het verzetten van de tijd op een iPhone en iPad vanzelf. Apple heeft zijn toestel zo geprogrammeerd dat je ‘s nachts je iPhone niet hoeft aan te raken. Het is echter goed om dit te controleren op je iPhone om verwarring te voorkomen. Dit doe je door de volgende stappen te volgen.

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en kies vervolgens voor ‘Datum en tijd’; Check of de tijdzone staat ingesteld op Amsterdam, zodat deze zich automatisch aanpast op de wintertijd. Of gebruik de schakelaar bij ‘Stel automatisch in’, zodat je niets hoeft te doen.

Op welke dagen gaat de wintertijd in?

De wintertijd gaat in op de laatste zondag van oktober en duurt tot de laatste zondag van maart. Dan gaat de klok weer een uur vooruit en gaan we verder in de zomertijd. Hieronder vind je de precieze data voor wintertijd 2020 en de aankomende jaren.