Wintertijd op je iPhone instellen: zo los je problemen op!

De wintertijd staat weer voor de deur. Maar soms zorgt dat voor problemen op je iPhone. Wij laten zien wat je dan moet doen.

Problemen met wintertijd op je iPhone oplossen

Zondagochtend 29 oktober om 3 uur gaat de klok weer een uurtje terug. De overgang naar de wintertijd zou voor je iPhone eigenlijk geen problemen moeten opleveren, maar in het verleden is dat toch nog wel eens voorgekomen. Check de onderstaande tips om ervoor te zorgen dat de wintertijd niet voor problemen zorgt.

1. Check je wekker

Het is in het verleden wel eens gebeurd dat de wekker op de oude tijd bleef afgaan na het ingaan van de wintertijd. De eerste tip is dus om even te checken of de wekker nog naar behoren werkt en de tijd goed staat. Open de app Klok en tik onderaan op ‘Wekkers’. Controleer of de tijd nog goed staat.

2. Wintertijd automatisch instellen

Je iPhone houdt als het goed is zelf al rekening met de wintertijd. Deze optie moet je wel aan hebben staan. Dat check je als volgt:

Zorg ervoor dat je de laatste iOS-versie hebt geïnstalleerd;

Open de app Instellingen en tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Datum en tijd’ en activeer de optie ‘Stel automatisch in’.

Als de tijdzone niet klopt, kun je die als volgt corrigeren:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’ en dan op ‘Locatievoorzieningen’;

Tik beneden op ‘Systeem’ en activeer ‘Tijdzone instellen’.

3. Datum en tijd handmatig instellen

Je kunt de datum en tijd ook handmatig instellen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je iOS 9 of ouder hebt en je land, regio of overheid besluit de tijdzone of het gebruik van winter- en zomertijd te wijzigen.

Open de app Instellingen en tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Datum en tijd’ en schakel ‘Stel automatisch in uit’;

Pas de tijdzone en/of de datum aan.

Je iPhone zal nu de gehele wintertijd geen problemen met de tijd meer vertonen. Wij tellen intussen alweer af naar de zomertijd, die begint op 31 maart 2024.

