Zo bekijk je de windvoorspellingen in de Weer-app van iOS

Hoe hard gaat het vandaag waaien? Wat is de windrichting? En wanneer zwakt de wind af? De Weer-app van je iPhone laat je het tot in detail zien.

Windvoorspellingen Weer-app

Check je het weerbericht, dan zijn voorspellingen over de wind vaak interessant. Zeker wanneer je van plan bent om te gaan fietsen, of als je gaat vliegeren of zeilen. Heb je een iPhone, dan hoef je niet ver te zoeken. Sinds iOS 16 toont de Weer-app zeer gedetailleerde gegevens over de windvoorspellingen.

De functie is wel een beetje verstopt. Dit is hoe je de voorspellingen over de wind in de Weer-app van de iPhone ziet:

Open de Weer-app van de iPhone; Scrol naar beneden, tot je het onderdeel ‘Wind’ ziet. Hierin zie je een kompas met de windsnelheid; Tik op het kompas en een nieuw onderdeel in de app wordt geopend.

De Weer-app toont nu de windvoorspellingen. Standaard worden de voorspellingen van de huidige dag getoond, maar via de bovenste balk navigeer je naar een andere dag in de week. Je kunt de windvoorspellingen van de komende tien dagen bekijken.

De grafiek die je ziet toont twee statistieken: windsnelheid en windvlagen. Zo zie je in een oogopslag op welke momenten van de dag de windkracht het hoogst is en wanneer de wind wat meer gaat liggen. Naast de windvlagen zie je de windrichting, zoals WZW (westzuidwesten). Het pijltje boven de grafiek geeft visueel weer welke kant de wind op gaat.

Windsnelheid

