Zo wissel je weer gemakkelijk tussen wijzerplaten op je Apple Watch

Met watchOS 10.2 kun je zelf bepalen hoe je tussen wijzerplaten wisselt op je Apple Watch. Zo stel je de nieuwe feature in op je smartwatch!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wijzerplaten aanpassen in watchOS 10.2

Deze week is weer een nieuwe update voor je Apple Watch verschenen, want watchOS 10.2 is beschikbaar. Apple heeft met de update een gewilde functie weer teruggebracht naar de Apple Watch, die sinds watchOS 10 was verdwenen. Het was namelijk niet meer mogelijk om te wisselen tussen wijzerplaten door simpelweg naar links of rechts over het scherm te vegen.

Lees ook: Toekomstige Apple Watch krijgt misschien een speciale zaklamp

In plaats daarvan moest je het scherm een paar seconden ingedrukt houden om de beschikbare wijzerplaten te bekijken op je Apple Watch. Je kon vervolgens met de Digital Crown wisselen tussen de verschillende wijzerplaten, of door naar links of naar rechts over het display te vegen. Met watchOS 10.2 is het wél weer mogelijk om direct tussen je wijzerplaten te wisselen. Zo doe je dat!

Wisselen tussen wijzerplaten op je Apple Watch

Dat het sinds watchOS 10 niet meer mogelijk was om direct tussen wijzerplaten te wisselen zorgde voor behoorlijk wat klachten. Apple heeft geluisterd naar de kritiek en heeft besloten de functie weer terug te brengen in watchOS 10.2. Hiervoor moet je de feature wel handmatig inschakelen, zodat je de wijzerplaten op je Apple Watch zo weer kunt veranderen. Dat gaat als volgt:

Ga naar ‘Instellingen’ op je Apple Watch; Kies voor ‘Klok’; Schakel ‘Veeg om andere wijzerplaat te kiezen’ in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de functie ingeschakeld? Dan kun je weer probleemloos tussen al je wijzerplaten bladeren, zonder het scherm van je Apple Watch eerst een paar seconden in te drukken. Zo kun je voor iedere situatie snel de juiste achtergrond kiezen, die op dat moment het handigst is. Wissel je vrijwel nooit van wijzerplaat? Dan is het aan te raden om de functie uitgeschakeld te houden, zodat je niet per ongeluk de wijzerplaat aanpast.

Meer over watchOS 10.2

Het veranderen van de wijzerplaten op je Apple Watch gaat dus weer zoals je gewend bent met watchOS 10.2. Apple heeft in de update nog een aantal kleine veranderingen doorgevoerd, zo heeft Siri nu ook toegang tot de Gezondheid-app. Ben je benieuwd naar alle functies in watchOS 10.2? Lees dan hier alles over de nieuwste update voor je Apple Watch!