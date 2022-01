Nieuwe wijzerplaten downloaden voor Apple Watch: zo doe je dat

De Apple Watch heeft maar weinig wijzerplaten en dat is jammer. Zou het niet mooi zijn als je er een paar duizenden nieuwe watch faces bij krijgt? Met de app Facer wordt het downloaden van nieuwe wijzerplaten voor de Apple Watch supersimpel.

Nieuwe wijzerplaten downloaden Apple Watch

Heb je genoeg van alle standaard Apple Watch wijzerplaten? Het zijn er niet zo heel veel dus je bent er nogal snel op uitgekeken. Met de app Facer krijg je er een heleboel wijzerplaten voor je Apple Watch bij die je mag downloaden.

Facer wijzerplaten: premium of gratis

Voor de premium wijzerplaten in de app moet je betalen, maar er zijn genoeg watch faces die je gratis mag downloaden en gebruiken. Of de wijzerplaten in de app goed genoeg zijn om ervoor te betalen, moet je zelf bepalen. De eerste maand is gratis, daarna betaal je 5,49 euro per maand. Wat iPhoned betreft is het gratis aanbod ook uitgebreid genoeg om de app eens te proberen.

Watch Faces by Facer Little Labs, Inc. 9,2 (819 reviews) Gratis via App Store via App Store

Nieuwe wijzerplaten downloaden voor Apple Watch Download de app Facer uit de App Store; Start de app Facer en tik op de Apple Watch; Tik op ‘Top Charts’ onderaan de app en open het tabblad ‘Free Faces’; Blader door de lijst met wijzerplaten en tik op de wijzerplaat die je wilt installeren; Tik vervolgens op de blauwe knop naast het voorbeeld; De Apple Watch-app wordt geopend, tik op ‘Voeg toe aan ‘Mijn wijzerplaten”.

De gekozen wijzerplaat verschijnt meteen op je Apple Watch en in de Apple Watch-app op je iPhone. Herhaal de stappen hierboven om meerdere wijzerplaten toe te voegen.

Eigen Apple Watch wijzerplaat maken

Met de app Facer is het ook mogelijk om je eigen wijzerplaten te maken. Ga naar ‘Home’ in de app en tik op ‘Create your own design’ in de blauwe balk. Kies een van de wijzerplaten die je wilt maken en volg de stappen. Met de gratis versie mag je jammer genoeg alleen de ‘X-Large’ wijzerplaat als basis gebruiken.

