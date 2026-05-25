Zó deel je je wifi-wachtwoord ongezien met een Android-gebruiker

Je wifi-wachtwoord ongezien delen met een andere iPhone is heel eenvoudig, maar wat als je dat wilt doen met een Android? We laten het zien!

Zo deel je je wifi-wachtwoord ongezien met een Android

Je kent misschien de functie wel om je wifi-wachtwoord te delen met andere iPhone-gebruikers. Wanneer een goede vriend of familielid met een iPhone verbinding wilt maken met je wifi, krijg je een melding en kun je dit goedkeuren. Dit gaat automatisch zonder dat je het wachtwoord door hoeft te geven.

Heb je echter vrienden met een Android-toestel, dan is het bij lange na niet zo gemakkelijk. De functie werkt immers alleen tussen iPhone-gebruikers. Waarschijnlijk geef je in zo’n geval je wifi-wachtwoord gewoon prijs. Of misschien typ je het zelf even in. Maar er is ook een andere manier.

Share Wi-Fi

Met behulp van een Opdracht is het alsnog best gemakkelijk om iemand met een Android toegang te geven tot je wifi-wachtwoord, zonder het wachtwoord daadwerkelijk op te moeten zoeken en te delen. Het is een kant-en-klare opdracht met de naam ‘Share Wi-Fi’. Met deze opdracht maak je een QR-code, die je vervolgens eenvoudig kunt laten scannen. Het werkt als volgt:

Ga naar ShortcutsGallery.com; Zoek naar ‘Share Wi-Fi’; Tik op ‘Get Shortcut’; Tik op ‘Voeg opdracht toe’.

De snelkoppeling staat nu in de app Opdrachten. Om een QR-code van je wifi-wachtwoord te maken, tik je op ‘Opdrachten’. Vervolgens tik je onderaan op ‘Mijn opdrachten’ en tik je op ‘Share Wi-Fi’. De QR-code verschijnt vervolgens direct op het scherm. Je hoeft nu alleen nog maar de QR-code te laten scannen om toegang te geven tot jouw wifi-netwerk. Je kunt er ook voor kiezen om de opdracht uit te voeren via Siri.

