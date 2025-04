Op je iPhone kun je heel makkelijk een wifi-wachtwoord delen met anderen. Ook als die persoon géén iPhone heeft.

Wifi-wachtwoord delen met iPhone en Android via een QR-code

Als vrienden je wifi thuis willen gebruiken moet je het wachtwoord geven. De iPhone heeft een makkelijk manier daarvoor, zonder dat je het wachtwoord met de hand hoeft in te typen.

Vanaf iOS 11 kun je een functie gebruiken om gemakkelijk je wifi-wachtwoord te delen via je iPhone met andere iPhones. Hiervoor moet je vriend of familielid wel als contactpersoon in je iPhone staan (in de Contacten-app) en je moet zelf uiteraard ook verbonden zijn met je wifi-netwerk.

Als iemand dan het scherm waar ze het wifi-wachtwoord moeten invullen open hebben staan, krijg je op jouw iPhone dat te zien en kun je het wachtwoord met een druk op de knop delen.

Dat werkt prima tussen iPhones. Maar als een van je vrienden een Android-toestel hebt, lukt dit niet. Er is dan een andere manier die wel werkt. Je kunt namelijk ook een QR-code maken van je wifi-wachtwoord en hem op die manier delen. Dat werkt ongeacht of ze een iPhone- of Android-toestel hebben. Dit doe je op de volgende manier.

Wifi-wachtwoord delen met een QR-code op je iPhone Open de app ‘Wachtwoorden’ op je iPhone; Tik op de knop ‘Wifi’; Tik in de lijst op de wifi waarvan het wachtwoord wilt delen; Kies vervolgens voor ‘Toon QR-code voor netwerk’.

Je iPhone laat vervolgens de QR-code op het scherm zien. De andere persoon moet dan de QR-code scannen voor het wifi-wachtword. Let op: als je op deze manier je wachtwoord deelt kan ontvangende persoon wél het wachtwoord later achterhalen in zijn of haar wachtwoorden-app.

Wil je dat liever niet? Dan moet je het wachtwoord delen op de manier helemaal bovenaan dit artikel. Maar die manier van wachtwoord delen werkt dus alleen tussen twee iPhones.

