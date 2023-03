Met deze wifi-truc gaat je iPhone-batterij langer mee

Gaat je iPhone ook altijd zo snel leeg? Vervelend! Maar met deze wifi-truc gaat je iPhone-batterij weer wat langer mee.

iPhone-batterij gaat langer mee dankzij wifi-truc

Wanneer je niet thuis bent is het altijd fijn als je iPhone-batterij zo lang mogelijk meegaat. Maar heb je wel eens gemerkt dat je batterijpercentage sneller daalt wanneer je niet thuis bent?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar soms komt het omdat je telefoon niet verbonden is met een wifi-netwerk. Wanneer je wifi aan hebt staan op je iPhone, zoekt je telefoon constant naar een draadloos netwerk om mee te verbinden. Dit vraagt natuurlijk wel wat van je iPhone-batterij.

Gelukkig is er een slimmigheidje om wifi vanzelf uit te schakelen op je iPhone wanneer je niet thuis bent. Daarmee voorkom je dat je telefoon de hele tijd op zoek is naar een wifi-netwerk. Je iPhone maakt dan alleen thuis (of bijvoorbeeld op je werk) automatisch verbinding met een netwerk. Hierdoor gaat er dan minder batterijlading van je iPhone verloren wanneer je op een andere locatie bent.

Opdrachten gebruiken om wifi uit te schakelen

Om wifi vanzelf uit te schakelen op je iPhone, moet je een nieuwe opdracht invoeren in de Opdrachten-app van Apple. De Opdrachten-app is ontzettend handig om bepaalde taken en automatiseringen op je iPhone in te stellen. Zo kun je ontbrekende functies zelf maken en uitvoeren via deze shortcuts. De Opdrachten-app is gratis te downloaden in de App Store:

Opdrachten Apple 8,2 (325 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zodra je Opdrachten hebt geïnstalleerd kun je instellen dat wifi vanzelf uitschakelt op je iPhone om zo de batterij te besparen. Dit doe je op de volgende manier:

Open ‘Opdrachten’ en kies onderaan voor ‘Automatisering’; Ga naar ‘Persoonlijke automatisering > Vertrek’; Voer bij ‘Locatie’ het adres in waarop je wél wifi hebt, bijvoorbeeld thuis; Klik op ‘Gereed’; Controleer of de instelling op ‘Willekeurig’ staat en tik op ‘Volgende’; Tik op ‘Voeg taak toe’; Zoek naar ‘Wifi’ in de zoekbalk en kies voor ‘Stel wifi in’; Tik vervolgens op het woord ‘aan’ om de opdracht te veranderen in ‘Schakel wifi uit’; Tik daarna naar ‘Volgende > Gereed’.

Wanneer je op meerdere plekken wifi hebt, is het aan te raden om bij de derde stap alle adressen in te voeren. Voer daar ook het adres van je werk of van een van je vrienden in, want dan zorgt Opdrachten ervoor dat wifi vanzelf uitschakelt op je iPhone als je daar weer weggaat.

Wil je dat je wifi ook weer automatisch inschakelt als je op deze locaties aankomt? Voer dan dezelfde stappen uit, maar zorg er bij stap acht voor dat in de opdracht ‘Schakel wifi aan’ staat. Zo hoef je ook niet meer handmatig je wifi aan te zetten om je iPhone-batterij te besparen!

Het vanzelf uitschakelen van wifi op je iPhone is dus een handige manier om je iPhone-batterij te besparen. Ook iOS 16 heeft veel handige functies, maar dat zijn ze niet allemaal. Daarom lieten we je al eerder 3 functies zien die je meteen moet uitzetten.

