Eén van de grootste visuele veranderingen in iOS 14 ten opzichte van zijn voorganger is de komst van widgets. De functionele app-vensters zijn heel handig in gebruik. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Tip: Widgets toevoegen en stapelen in iOS 14

Als je ooit een Android-smartphone hebt gehad, dan ben je vast al bekend met widgets. Hiermee krijgt een verkleinde versie van een app een vaste plek op je homescreen. Zonder de app te openen kun je dus gelijk vanaf je thuisscherm informatie lezen. Heb je bijvoorbeeld een weer-widget, dan zie je gelijk de weersverwachting van de dag.

Widgets toevoegen: zo doe je dat

Om widgets in te stellen moet je allereerst iOS 14 downloaden en installeren. Vervolgens kun je allerlei widgets toevoegen aan je homescreen.

Houd hiervoor het scherm lang ingedrukt tot de app-iconen beginnen te wiebelen; Druk op het plusje linksboven; Hier zie je een lijst met beschikbare widgets; Tik de widget aan die je wil toevoegen aan je thuisscherm; Sleep de widget naar de gewenste plek; Tik op ‘Gereed’.

De widget is nu toegevoegd aan je thuisscherm. Deze kun je op elk moment nog verplaatsen of verwijderen. Houd hiervoor weer het scherm lang ingedrukt en druk op het minnetje in de linkerhoek van de widget om ‘m te verwijderen.

Zo stel je een widgetstapel in

Wil je verschillende widgets op je thuisscherm, maar wil je niet dat ze te veel ruimte innemen? Dan is het ook mogelijk om widgets op elkaar te stapelen. Je kunt dan door de verschillende widgets scrollen op je homescreen. Dat gaat heel gemakkelijk.

Voeg eerst de gewenste widgets toe aan je thuisscherm; Houd je scherm lang ingedrukt zodat de widgets en app-iconen beginnen te wiebelen; Sleep vervolgens de widgets over elkaar.

De widgets vormen nu automatisch een stapel. Je kan deze stappen herhalen om meerdere widgets toe te voegen aan de stapel. Wil je de stapel aanpassen? Houd dan de widget lang ingedrukt en kies voor ‘Wijzig stapel’. Hier kun je de volgorde van de widgets aanpassen, of widgets uit de stapel verwijderen door naar links te vegen. Tik op ‘verwijderen’ om widgets uit de stapel te halen.

Wil je de complete stapel verwijderen? Houd dan het scherm weer lang ingedrukt tot de app-iconen wiebelen. Tik vervolgens op het minnetje in de linkerbovenhoek van de stapel.

Meer iOS 14-functies

Sinds 16 september is iOS 14 verkrijgbaar voor alle iPhones die ook met iOS 13 overweg kunnen. De widgets zijn een belangrijke toevoeging, want voor het eerst laat Apple iPhone-gebruikers hun eigen thuisscherm samenstellen.

De update brengt nog veel meer verbeteringen met zich mee. Zo kun je acties uitvoeren met Tik op de achterkant en kan je je eigen standaard browser instellen. In ons overzichtsartikel lees je alles over de nieuwe iOS 14-functies.

