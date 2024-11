Wat zie je als iemand je blokkeert op WhatsApp?

We gebruiken dagelijks WhatsApp op onze iPhone om berichten te versturen. Maar het is vaak onduidelijk wat er precies gebeurt als je iemand op het platform blokkeert. iPhoned heeft voor jou onderzocht wat je dan ziet.

Contact verbreken

Het kan een gevoelig onderwerp zijn, maar wij snijden het tóch even aan: iemand blokkeren op WhatsApp. Soms is deze abrupte manier van het verbreken van contact de enige oplossing. Je wilt dan liever niet dat iemand appjes naar je stuurt, of jou via WhatsApp belt.

Geblokkeerd worden kan hard aankomen; het gebeurt immers niet zonder reden. Vaak doe je dit als je vervelende reclames krijgt, spam of lastig wordt gevallen. Of je wilt gewoon niet meer met iemand contact hebben. Meestal stel je iemand er niet van op de hoogte als je hem of haar blokkert, maar er zijn wel een aantal signalen waaruit je kunt opmaken dat je geblokkeerd bent. Wij laten het zien!

Zo blokkeer je iemand op WhatsApp

Wil je zelf iemand blokkeren? Dat is gelukkig niet zo lastig. Met onderstaande stappen heb je het in een mum van tijd voor elkaar.

Ga naar het WhatsApp-gesprek met degene die je wilt blokkeren; Open de ‘Informatie pagina’ door op de naam te tikken; Scrol helemaal naar beneden en tik op ‘Blokkeer persoon’.

Blokkeren WhatsApp: wat ziet de ander?

Het is niet zo dat iemand een berichtje krijgt als je bent geblokkeerd, maar dit helemaal geheim houden zal helaas niet werken. Er zijn toch echt een aantal dingen waaraan iemand kan merken dat hij of zij geblokkeerd is. Wij leggen uit welke dat zijn.

De andere persoon kan alles uit de kast halen om jou via WhatsApp te bereiken, maar dat werkt gewoon niet meer. Berichten komen niet meer aan en een poging om te bellen via WhatsApp is dan ook tevergeefs. Dit kan iemand zien, want er zal áltijd maar één vinkje verschijnen bij het WhatsApp bericht – in plaats van twee blauwe vinkjes – dit signaal zegt voldoende.

Als laatste kan de geblokkeerde persoon jou ook niet meer in de gaten houden. Alle aanpassingen die je doet aan je profiel, zoals je status of je foto is niet meer zichtbaar. Wil je dus écht ervoor zorgen dat iemand geen contact meer met je zoekt? Dan is blokkeren misschien een goede overweging …