WhatsApp is één van onze favoriete apps om te videobellen. Wil je ook digitaal afspreken met vrienden, familie of collega’s? In deze startersgids helpen we je op weg!

WhatsApp-videobellen: 6 tips voor een vliegende start

In de kroeg bijkletsen met vrienden zit er even niet in. Gelukkig zijn er legio apps beschikbaar waardoor je elkaar toch kunt zien, waaronder WhatsApp. Je gebruikt de app waarschijnlijk al om tekstberichtjes te versturen, maar wist je dat je ook met maximaal zeven anderen tegelijk kunt videobellen? Digitaal afspreken is heel makkelijk.

Inhoudsopgave WhatsApp-videobellen:

1. Hoe werkt videobellen via WhatsApp?

Het is eigenlijk heel simpel. Het enige dat je nodig hebt is een WhatsApp-account en stabiele internetverbinding. Houd er rekening mee dat videobellen meer data verbruikt dan ‘gewoon’ bellen. Wanneer je een kleine internetbundel hebt, kun je dus misschien beter alleen videobellen wanneer je met wifi verbonden bent.

Videobellen via WhatsApp doe je zo:

Open de WhatsApp-app op je iPhone; Tik op de chat met het contact dat je wil videobellen; Druk op het camera-icoontje om een videogesprek te starten.

Wil je met meerdere mensen tegelijk bellen? Dat kan! In WhatsApp kun je met maximaal acht personen tegelijkertijd videobellen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Open de WhatsApp-app op je iPhone; Ga naar het tabblad ‘Gesprekken’; Tik vervolgens op het plus-icoontje in de rechter bovenhoek; Kies ‘Nieuw groepsgesprek’ en geef aan met wie je wil groepbellen; Je bent er klaar voor!

Met de knoppen in het beeld kun je schakelen tussen een video- en audiogesprek. Anderen kunnen jou natuurlijk ook uitnodigen om te videobellen. Je krijgt hiervan vanzelf een melding, die je vervolgens kunt accepteren of afwijzen. Het maakt overigens niet uit welk platform je gebruikt. Je kunt via WhatsApp dus ook videobellen met vrienden die een Android-smartphone hebben.





2. De videokwaliteit valt tegen: wat kan ik hieraan doen?

Alle deelnemers hebben een stabiele internetverbinding nodig, want anders ziet het beeld er korrelig uit. Wanneer de videokwaliteit tegenvalt, kan het slim zijn om bijvoorbeeld dichterbij de router in je huis te gaan zitten. Sommige gebouwen hebben immers last van ‘dode’ hoeken. Op deze plekken is het signaal slecht. Wanneer je via 4G belt heb je hier waarschijnlijk minder snel last van.

Verder is natuurlijk de telefoon waarmee iemand belt van belang voor de audio- en videokwaliteit. Een iPhone 11 Pro heeft veel krachtigere hardware dan bijvoorbeeld een iPhone 7. Zorg er in ieder geval voor dat je tijdens het videobellen goed belicht bent en in een omgeving zit met weinig omgevingsgeluid. Op die manier kun je elkaar goed verstaan.

Heb je oordopjes met ingebouwde microfoons, zoals AirPods? Doe deze dan tijdens het videobellen in. Hierbij hoor je het geluid van anderen via de oordopjes en vermijd je galm. Dat is niet alleen fijn voor jezelf, maar ook voor de andere deelnemers. Zij horen zichzelf hierdoor namelijk niet terug via de speakers van jouw iPhone.





3. Wat zijn de kosten van WhatsApp-videobellen?

Niets! Videobellen met WhatsApp is gratis. Dat gezegd hebbende: je verbruikt natuurlijk wel data en dat is niet gratis. Bij buitenshuis videobellen gaat deze data van je internetbundel af. Je vraagt je daardoor misschien af hoeveel MB videobellen via WhatsApp kost.

Dat is lastig precies te zeggen. Het hangt immers van meerdere factoren af, zoals de kwaliteit van het videogesprek en met hoeveel mensen je belt. Wanneer je videobelt via een 4G-verbinding met drie anderen verbruik je ongeveer 3MB aan data per minuut, zo berekende MakeUseOf.

4. Kan ik videobellen via WhatsApp Web?

Nee, videobellen via WhatsApp Web is niet mogelijk. Wel zijn er de laatste jaren regelmatig berichten naar buitengekomen dat WhatsApp aan deze functie werkt, dus wellicht wordt het in de nabije toekomst wel mogelijk.

Wil je toch videobellen met je Mac(Book)? Dan zijn er gelukkig meer dan genoeg goede alternatieven, zoals FaceTime. Apples eigen videobel-app laat je met maximaal 32 mensen tegelijk kletsen. Ook Houseparty is een gezellige optie, omdat je hierbij digitale spelletjes met elkaar kunt spelen.

5. Kan ik WhatsApp-videogesprekken opnemen?

Dat kan. Je kunt hiervoor de ingebouwde schermopname van je iPhone gebruiken. Deze activeer je vanuit het Bedieningspaneel, waarna alles wat op het scherm van je toestel gebeurt wordt geregistreerd. Je kunt hierbij zelf aangeven of de microfoon ook aan moet, of juist niet. Vraag vooraf uiteraard wel toestemming aan andere deelnemers: het is niet fijn om zonder dat je het weet opgenomen te worden.

6. Ik wil WhatsApp-videobellen uitschakelen: hoe doe ik dat?

Dat gaat helaas niet. Het is voorlopig onmogelijk om de videobelfunctie helemaal uit te schakelen. Wel geeft WhatsApp aan dat dit in de toekomst wellicht wordt toegevoegd. In de tussentijd kun je wel WhatsApp-contacten blokkeren. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je wordt lastiggevallen door iemand. Het is zelfs mogelijk om hele WhatsApp-groepen te blokkeren.

