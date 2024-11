Snel 1 bericht naar meerdere WhatsApp-contacten sturen (met verzendlijsten)

Wil je mensen uitnodigen voor je verjaardag, maar geen groepsgesprek aanmaken? Dan komt de Verzendlijst-functie van WhatsApp goed van pas. Zo werkt het.



Zo werkt een WhatsApp-verzendlijst

Ben je binnenkort jarig, of ben je onlangs verhuisd en wil je in één keer hetzelfde bericht naar een grote groep mensen sturen? Dan kun je dit het beste doen via verzendlijsten in WhatsApp. Zo werkt het:

Verzendlijst maken in WhatsApp Open WhatsApp op je iPhone; Tik op ‘Instellingen > Verzendlijsten’; Tik onderaan op ‘Nieuwe lijst’; Voeg nu alle contactpersonen (minstens twee) die je het bericht wil versturen; Tik nu op ‘Maak’ en schrijf je bericht.

Zodra je de boodschap hebt verzonden krijgen de contactpersonen het bericht individueel binnen. Dit betekent dat er dus geen groepsgesprek wordt aangemaakt, maar wel iedereen hetzelfde bericht binnenkrijgt. Dit is ideaal voor het plannen van feestjes of het doorgeven van een adreswijziging.

Let er hierbij wel op dat alleen contacten die jouw nummer in hun adresboek hebben je bericht zullen ontvangen.

Het voordeel van verzendlijsten is dat je snel en makkelijk grote groepen mensen op de hoogte van iets kan brengen, zonder dat je een groepsgesprek hoeft aan te maken. Veel mensen vinden het vervelend om in allerlei groepschats deel te nemen, aangezien het meestal binnen de kortste keren niet meer over het onderwerp gaat.

Wijzen en verwijderen

Schiet je op een later moment nog iets te binnen en wil je de verzendlijst aanpassen? Dat kan. Open hiervoor simpelweg de verzendlijst in WhatsApp (via ‘Instellingen > Verzendlijsten’) en tik op het informatie-icoon. Vervolgens kun je de naam van de lijst veranderen. Ook is het hier mogelijk om contactpersonen toe te voegen, of juist te schrappen.

Is het feestje achter de rug, of is iedereen inmiddels van je nieuwe adres op de hoogte? Dan is het tijd om de WhatsApp-verzendlijst te verwijderen. Hiervoor open je wederom de Verzendlijsten. Veeg vervolgens op de lijst die je wil wissen naar links en bevestig door op ‘Verwijder’ te drukken.