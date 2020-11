WhatsApp rolt ‘Verdwijnende Berichten’-functie uit: zo stel je het in

WhatsApp brengt deze maand een nieuwe functie uit waarmee berichten na zeven dagen automatisch verdwijnen. Handig voor groepschats waar wekelijks veel in gepraat wordt. Zo stel je het in.

WhatsApp rolt functie uit voor verdwijnende berichten

WhatsApp is de functie van verdwijnende berichten al ten minste een jaar aan het testen, maar later deze maand rolt de functie eindelijk officieel uit. Het gaat hier om een geleidelijke uitrol, het kan dus dat de functie bij jou nog niet beschikbaar is. Wanneer ‘verdwijnende berichten’ is ingeschakeld, verwijdert WhatsApp automatisch nieuwe berichten na zeven dagen.

Er is voor zeven dagen gekozen zodat gesprekken niet permanent zijn, maar je wel genoeg tijd hebt om te reageren op oudere berichten. Op die manier lijken WhatsApp-gesprekken meer op gesprekken die je in levende lijve voert, omdat je niet meer terug kan komen op berichten die langer dan een week geleden zijn gezegd.

Je kunt de functie zelf inschakelen in je WhatsApp-instellingen. Daarbij kun je kiezen of je het alleen voor groepsgesprekken wil gebruiken, of ook voor individuele WhatsApp-gesprekken.

Open een WhatsApp-gesprek waarvoor je verdwijnende berichten in wil stellen; Tik op de naam van je contact; Kies ‘Verdwijnende Berichten’ en tik daarna op ‘Volgende’; Tik op ‘Aan’.

Berichten worden niet altijd compleet verwijderd

Hoewel de zelfvernietigende functie heel betrouwbaar klinkt, moeten er wel wat kanttekeningen bij geplaatst worden. Je moet nog steeds oppassen met het verzenden van vertrouwelijke informatie via WhatsApp. Berichten die je stuurt kunnen namelijk nog steeds worden doorgestuurd door de ontvanger.

Als de Verdwijnende Berichten-functie hier is uitgeschakeld, blijven je berichten in een ander gesprek dus wel bestaan. Ook geciteerde berichten in hetzelfde gesprek kunnen langer blijven staan.

Heb je nieuwe berichten van zeven dagen of langer geleden niet gelezen? Dan blijf je de notificaties wel zien, maar kun je de berichten zelf niet meer openen. Als je een back-up maakt van je WhatsApp-berichten voordat ze worden verwijderd, worden je berichten wel bewaard door WhatsApp.

Heeft je gesprekspartner automatisch downloaden van afbeeldingen en video’s aanstaan, dan worden deze ook opgeslagen op het apparaat van je vriend. Ook schermafbeeldingen van berichten zijn nog steeds mogelijk.

Zo kun je WhatsApp beter beveiligen

Het is dus ook met deze functie belangrijk om WhatsApp goed te beveiligen, zodat er geen vertrouwelijke informatie bij de verkeerde personen terecht komt. Er zijn verschillende manieren waarop je WhatsApp beter kunt beveiligen.

Op iPhoned hebben we handige beveiligingstips voor WhatsApp voor je op een rijtje gezet. Dat is belangrijk, want er is steeds vaker fraude op WhatsApp. Wil je weten hoe je dit herkent? In ons artikel leggen we uit hoe je WhatsApp-fraude kunt herkennen. Ook geven we antwoord op de belangrijkste vragen omtrent hacks op Whatsapp.

