WhatsApp voegt verborgen functie toe voor álle gebruikers (en zo krijg je die)

WhatsApp heeft er een verborgen slimme functie bij! Benieuwd waar je die vindt? Zo werkt de nieuwe feature van WhatsApp.
WhatsApp introduceert lidtag
Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe softwareversie heeft WhatsApp een verborgen functie toegevoegd voor alle gebruikers. Bij groepsgesprekken is het voortaan mogelijk om een lidtag in te vullen. Deze tag is bedoeld om je rol, titel of hoe je bekend staat in de groep toe te voegen als beschrijving onder je naam. Dit label is voor alle (toekomstige) gebruikers in een groepsgesprek zichtbaar.
Heb je een lidtag toegevoegd aan je gegevens in een groepsgesprek? De beschrijving van het label verschijnt dan onder je contactnaam bij ieder bericht dat je in de groepschat stuurt. Op deze manier worden groepsgesprekken veel overzichtelijker, zo zie je bij een groep met (onbekende) collega’s precies wie welke functie in het bedrijf heeft. Ga je een weekend weg? Dan kun je juist invullen wat jij regelt voor de reis. Je moet wel goed zoeken naar de functie, want het toevoegen van een lidtag staat op een verborgen plek in WhatsApp.
Lidtag toevoegen doe je zo
Het toevoegen van een lidtag is een kleine moeite en zorgt ervoor dat groepsgesprekken veel overzichtelijker zijn. Gebruikers moeten zelf een label toevoegen in een groepschat, beheerders kunnen dat niet voor andere groepsleden doen. Zo bepaal je zelf welke lidtag onder je naam verschijnt in een groepsgesprek. Benieuwd hoe je dat doet? Hier vind je de verborgen functie in WhatsApp:
- Open ‘WhatsApp’;
- Ga naar een groepsgesprek en open de chat;
- Tik op de groepsnaam boven het gesprek;
- Scrol naar beneden en tik op ‘Voeg lidtag’ toe onder je naam;
- Voer een lidtag naar keuze in;
- Kies tot slot voor ‘Sla op’.
Heb je een lidtag toegevoegd? Deze verschijnt dan automatisch in het betreffende groepsgesprek. Je kunt voor iedere groepschat een apart label instellen, zodat je voor elk gesprek een passende lidtag krijgt. Het ingestelde label verschijnt alleen in het groepsgesprek dat je hebt geopend, in andere gesprekken is de lidtag niet zichtbaar. De nieuwe functie in WhatsApp is overigens niet verplicht voor groepsleden, je bepaalt zelf of je een lidtag toevoegt aan je contactgegevens.
WhatsApp heeft met lidtags een handige functie toegevoegd aan groepsgesprekken. Is je functie, rol of beschrijving binnen een groep veranderd? In dat geval kun je bij de instellingen van het groepsgesprek op dezelfde manier je lidtag weer aanpassen. Verwijderen kan ook, dat doe je door op het label te tikken en voor ‘Verwijder’ te kiezen. Je naam wordt vervolgens zonder lidtag getoond in het groepsgesprek. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Bekijk hier alles over WhatsApp:
