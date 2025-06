WhatsApp lost grootste irritatie eindelijk op (met deze verbetering)

Goed nieuws als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want de berichtendienst lost de grootste irritante in de app eindelijk op. Deze verbetering komt naar WhatsApp!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie WhatsApp

WhatsApp heeft weer een nieuwe functie toegevoegd! Het wordt gemakkelijker om tekst te selecteren in de applicatie van de berichtendienst. Waar je voorheen enkel volledige berichten kon selecteren, is het nu eindelijk mogelijk om een slechts deel van het bericht te kopiëren. Daarmee lost WhatsApp een grote irritatie op bij het kopiëren en plakken van berichten in de applicatie. Je bepaalt nu zelf welke tekst je selecteert.

Deze verbetering in WhatsApp is vooral handig bij het kopiëren van belangrijke gegevens als mailadressen, telefoonnummers, paspoortnummers of woonadressen. Om deze informatie te kopiëren en te plakken moest je voorheen het gehele bericht selecteren en vervolgens de irrelevante gegevens handmatig weghalen. Dat is nu niet meer nodig, want je kunt in één keer de juiste tekst selecteren. Wij vertellen je hoe dat werkt!

Tekst selecteren

WhatsApp heeft de verbetering toegevoegd aan de nieuwste versie van de applicatie, dat is versie 25.16.81. Heb jij de app bijgewerkt naar deze of een nieuwere softwareversie? In dat geval kun je losse tekst in berichten selecteren. Ben je benieuwd hoe de nieuwe feature van WhatsApp werkt? Het kopiëren en plakken van teksten in berichten gaat als volgt:

Open WhatsApp op je iPhone of iPad; Ga naar een (groeps)gesprek; Houd het bericht dat je wilt selecteren even ingedrukt; Druk nogmaals langer op het bericht; Selecteer de tekst die je wilt kopiëren en druk op ‘Kopieer’; Ga tot slot naar het gesprek waar je de tekst wilt plakken; Houd de menubalk ingedrukt en tik op ‘Plak’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp maakt het op deze manier veel gemakkelijker om teksten te kopiëren en te plakken. Het is met deze verbetering overigens ook mogelijk om tekst uit WhatsApp in een andere applicatie te plakken. Zo kun je een telefoonnummer plakken in de Telefoon-app of een adres toevoegen aan de Kaarten- of Contacten-app. Je hoeft daarvoor nu niet meer het gehele bericht te kopiëren, maar kunt het selecteren beperken tot de relevante informatie.

Meer over WhatsApp

Ben jij enthousiast over de nieuwe verbetering in WhatsApp? De berichtendienst heeft deze maand veel nieuwe functies aangekondigd. Zo is de applicatie voor de iPad eindelijk beschikbaar, waardoor je WhatsApp voor het eerst volwaardig op de tablet kunt gebruiken. Dat is niet de belangrijkste verandering, want WhatsApp heeft aangekondigd te starten met het tonen van advertenties in de app.

Dat betekent dat WhatsApp voor het eerst niet meer reclamevrij te gebruiken is. De berichtendienst introduceert de reclames in de komende weken. Het selecteren van teksten is ook vanaf nu beschikbaar voor iedereen. Nieuwe functies worden geleidelijk uitgerold bij alle gebruikers, waardoor het nog even kan duren voordat je de verbetering van WhatsApp kunt gebruiken. Wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk dan hier al onze artikelen: