Twee WhatsApp-nummers op één iPhone: zo doe je dat

Je kunt met twee nummers op één iPhone WhatsAppen. Dat is bijvoorbeeld handig om werk en privé gescheiden te houden. In deze tip lees je wat je moet doen om met twee accounts te kunnen WhatsAppen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp: twee nummers

Wil je een extra nummer voor WhatsApp om werk en privé en gescheiden te houden? Of ben je van plan om de berichtendienst als communicatiemiddel in te zetten voor je onderneming? Het kan, en je hebt daar niet eens een tweede fysieke simkaart voor nodig.

WhatsApp Business

Via de standaard-app van WhatsApp kun je met slechts één nummer WhatsAppen – switchen is niet mogelijk. Maar sinds kort heeft de berichtendienst ook de app WhatsApp Business, en daarmee is het alsnog mogelijk om een ander nummer te gebruiken.

Door WhatsApp Business te installeren, kun je dus met twee verschillende nummers WhatsAppen op één iPhone. WhatsApp Business is bedoeld voor bedrijven om met klanten te appen, maar iedereen kan de app gratis installeren en gebruiken. Dit werkt net zo makkelijk als het ‘gewone’ WhatsApp.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe krijg ik een tweede nummer voor WhatsApp?

Je iPhone heeft maar één ingang voor een fysiek simkaart, maar dankzij de eSIM is het toch mogelijk om twee nummers tegelijk te gebruiken. Een eSIM is een digitale simkaart en is niets meer dan een kleine chip die in je iPhone is ingebouwd.

Alle iPhones die gemaakt zijn in 2018 of later ondersteunen de eSIM: dit zijn de iPhone XR, iPhone XS (Max), iPhone SE (2020 of 2022), iPhone 11 (Pro), iPhone 12 (Pro) en iPhone 13 (Pro).

Bij zes mobiele aanbieders kun je in Nederland terecht voor een abonnement met een eSIM. Dat zijn:

Het installeren van zo’n eSIM is eenvoudig, vaak zie je in de app van de mobiele aanbieder welke stappen je moet volgen. Met een beetje geluk heb je je tweede WhatsApp-nummer al na een paar minuten. Open vervolgens WhatsApp Business, voer je nieuwe 06-nummer in en verifieer je telefoonnummer met de code die je per sms ontvangt.

Daarna kun je WhatsAppen met je tweede nummer zoals je dat gewend bent. Het grootste verschil is dat je wat extra bedrijfstools hebt; deze vind je bij ‘Instellingen’. Zo begroet je nieuwe klanten bijvoorbeeld automatisch, stel je een afwezigheidsbericht in of maak je snelle antwoorden aan.