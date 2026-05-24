Deze verborgen WhatsApp-truc ken je nog niet (en die bespaart je veel tijd)

Gebruik je regelmatig WhatsApp? Dan moet je deze verborgen truc kennen, want zo kun je veel tijd besparen in WhatsApp!

WhatsApp heeft slimme truc

WhatsApp wordt door nieuwe functies steeds slimmer. Er worden regelmatig nieuwe softwareversies uitgebracht, die WhatsApp uitbreiden met nog meer features. De kans is daarom groot dat je nog niet alle instellingen en opties van de berichtendienst kent. Eén van die verborgen trucs heeft te maken met het plannen van afspraken in WhatsApp. Je kunt een afspraak vanuit WhatsApp heel eenvoudig toevoegen aan je agenda.

Stuur je een datum door via WhatsApp? Dan verschijnt er tegenwoordig een link in dit bericht. Op die manier kun je heel gemakkelijk afspraken vanuit WhatsApp toevoegen aan je agenda. Met deze truc in WhatsApp is de kans niet alleen veel kleiner dat je afspraken vergeet, maar bespaar je ook nog eens veel tijd. Ben je benieuwd hoe de handige functie in WhatsApp werkt? Zo gebruik je de verborgen truc!

Afspraken plannen in WhatsApp

Maak je regelmatig plannen in WhatsApp? Dan kun je eenvoudig evenementen, afspraken en andere gebeurtenissen delen en toevoegen aan je eigen agenda. Voordeel van deze truc in WhatsApp is dat niet alleen jijzelf de afspraak kunt opslaan in je agenda, andere deelnemers van het gesprek kunnen het evenement op dezelfde manier toevoegen aan hun planning. Dat doe je op de volgende manier:

Open WhatsApp en ga naar een gesprek; Typ daar een bericht met een exacte datum en tijdstip uit; Verzend het bericht en tik vervolgens op de datum; Kies voor ‘Voeg toe aan agenda’; Voer een naam in bij de activiteit; Controleer de datum en tik tot slot op de blauwe knop om de afspraak toe te voegen aan je agenda.

Het is verstandig om altijd de datum en tijd te controleren, zodat je zeker weet dat je de afspraak op het juiste moment toevoegt aan je agenda. Dat is zeker verstandig bij berichten zonder precieze tijd in WhatsApp. De WhatsApp-truc werkt ook bij berichten met enkel een dag of datum, maar dan wordt in de agenda een willekeurig tijdstip gekozen. Die moet je handmatig aanpassen, dus zorg ervoor dat je deze stap niet vergeet.

Met de slimme truc in WhatsApp wordt het veel eenvoudiger om afspraken toe te voegen aan je agenda. Dat is niet alles, want je bespaart veel tijd met deze handige manier. Het is niet meer nodig om zelf naar de Agenda-app te gaan en een evenement aan te maken, in plaats daarvan tik je simpelweg op de genoemde datum in WhatsApp.