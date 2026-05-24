Deze verborgen WhatsApp-truc ken je nog niet (en die bespaart je veel tijd)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
24 mei 2026, 16:05
3 min leestijd
Deze verborgen WhatsApp-truc ken je nog niet (en die bespaart je veel tijd)

Gebruik je regelmatig WhatsApp? Dan moet je deze verborgen truc kennen, want zo kun je veel tijd besparen in WhatsApp!

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp heeft slimme truc

WhatsApp wordt door nieuwe functies steeds slimmer. Er worden regelmatig nieuwe softwareversies uitgebracht, die WhatsApp uitbreiden met nog meer features. De kans is daarom groot dat je nog niet alle instellingen en opties van de berichtendienst kent. Eén van die verborgen trucs heeft te maken met het plannen van afspraken in WhatsApp. Je kunt een afspraak vanuit WhatsApp heel eenvoudig toevoegen aan je agenda.

Stuur je een datum door via WhatsApp? Dan verschijnt er tegenwoordig een link in dit bericht. Op die manier kun je heel gemakkelijk afspraken vanuit WhatsApp toevoegen aan je agenda. Met deze truc in WhatsApp is de kans niet alleen veel kleiner dat je afspraken vergeet, maar bespaar je ook nog eens veel tijd. Ben je benieuwd hoe de handige functie in WhatsApp werkt? Zo gebruik je de verborgen truc!

Tekst gaat verder onder de video.

@iphonednl WhatsApp afspraak in iPhone agenda zetten?😯 oh jaa!📅 Deze WhatsApp tip is FANTASTISCH👏🏼📱 💡 #whatsapptips #whatsapp #whatsapptricks #iphoneagenda #productivity ♬ origineel geluid – iPhoned.nl | Apple Tips 🍎

Afspraken plannen in WhatsApp

Maak je regelmatig plannen in WhatsApp? Dan kun je eenvoudig evenementen, afspraken en andere gebeurtenissen delen en toevoegen aan je eigen agenda. Voordeel van deze truc in WhatsApp is dat niet alleen jijzelf de afspraak kunt opslaan in je agenda, andere deelnemers van het gesprek kunnen het evenement op dezelfde manier toevoegen aan hun planning. Dat doe je op de volgende manier:

  1. Open WhatsApp en ga naar een gesprek;

  2. Typ daar een bericht met een exacte datum en tijdstip uit;

  3. Verzend het bericht en tik vervolgens op de datum;

  4. Kies voor ‘Voeg toe aan agenda’;

  5. Voer een naam in bij de activiteit;

  6. Controleer de datum en tik tot slot op de blauwe knop om de afspraak toe te voegen aan je agenda.

Het is verstandig om altijd de datum en tijd te controleren, zodat je zeker weet dat je de afspraak op het juiste moment toevoegt aan je agenda. Dat is zeker verstandig bij berichten zonder precieze tijd in WhatsApp. De WhatsApp-truc werkt ook bij berichten met enkel een dag of datum, maar dan wordt in de agenda een willekeurig tijdstip gekozen. Die moet je handmatig aanpassen, dus zorg ervoor dat je deze stap niet vergeet.

whatsapp event

Meer over WhatsApp

Met de slimme truc in WhatsApp wordt het veel eenvoudiger om afspraken toe te voegen aan je agenda. Dat is niet alles, want je bespaart veel tijd met deze handige manier. Het is niet meer nodig om zelf naar de Agenda-app te gaan en een evenement aan te maken, in plaats daarvan tik je simpelweg op de genoemde datum in WhatsApp. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je meer handige tips ontvangt!

Volg iPhoned op TikTok

Volg iPhoned op TikTok
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Bellen en berichten WhatsApp Apple

Bekijk ook

3 handige iPhone-tips die je nog niet kent en zeker moet proberen!

3 handige iPhone-tips die je nog niet kent en zeker moet proberen!

22 mei 2026

Liquid Glass in iOS 26 uitzetten: zo is je iPhone weer beter afleesbaar

Liquid Glass in iOS 26 uitzetten: zo is je iPhone weer beter afleesbaar

22 mei 2026

Lichtende nachtwolken fotograferen met je iPhone? Zo doe je dat!

Lichtende nachtwolken fotograferen met je iPhone? Zo doe je dat!

22 mei 2026

3 iPhone-functies die je móét uitzetten (voor een langere accuduur)

3 iPhone-functies die je móét uitzetten (voor een langere accuduur)

21 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren