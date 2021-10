Stickers maken voor WhatsApp: dat doe je met Sticker Maker

Vind je de standaard stickers en Memoji in WhatsApp niet leuk genoeg? Daar is een simpele oplossing voor! Wij leggen je haarfijn uit hoe je eigen stickers in WhatsApp kan maken. Dit doen we met de app Sticker Maker.

WhatsApp-stickers maken: zo doe je dat

Wil je je WhatsApp-gesprek een stukje leuker maken? Stroop dan je mouwen op en maak je eigen stickers voor WhatsApp! Het enige dat je hiervoor nodig hebt zijn een paar leuke foto’s (bijvoorbeeld van je hond of kat) en de app Sticker Maker. Hoe je daarmee je eigen stickers maakt, lees je hieronder.

Sticker Maker Studio Tamara Vardanyan 9,2 (15.639 reviews) Gratis via App Store via App Store

Je eigen stickers voor WhatsApp maken, doe je op zo: Download en open de app Sticker Maker; Tik op ‘Nieuw sticker pack toevoegen’; Geef je stickerpack een naam, vul de auteursnaam in en tik op ‘Creëren’; Tik op een van de lege stickers en kies een foto uit je galerij; Bewerkt de foto. Tik bijvoorbeeld op ‘Smart Select’ om de achtergrond van de foto te verwijderen; Voeg een tekstje toe met ‘Tekst Toevoegen’ en tik op ‘Opslaan’ om de sticker te bewaren.

Zelfgemaakte stickers toevoegen aan WhatsApp

De sticker is nu toegevoegd aan je eigen stickerpack die je kan uploaden naar WhatsApp. Let op! Er moeten minimaal drie stickers in één stickerpack zitten om ze toe te voegen aan de chatdienst.

Tik onderaan op ‘Toevoegen aan WhatsApp’ en wacht tot de reclameboodschap voorbij is. WhatsApp wordt geopend en je hoeft daarna alleen nog maar op ‘Bewaar’ te tikken om je eigen stickerpack op te slaan.

Andere stickerpacks

Heb je geen zin om zelf stickers voor WhatsApp te maken? In het chatprogramma zitten ook een behoorlijk aantal stickers die je gratis mag downloaden en gebruiken. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een sticker van: memes, kattenplaatjes, hondenkiekjes en personages uit bekende tv-series. In ons artikel WhatsApp stickers: zo werkt het en zo download je nieuwe stickers lees je hier meer over. Is dat niet genoeg, dan zijn in de App Store op je iPhone nog volop stickerpacks voor WhatsApp te vinden.

