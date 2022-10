WhatsApp-stickers maken in iOS 16: zo makkelijk is het

Je kunt natuurlijk al langer je eigen WhatsApp-stickers maken, maar met een nieuwe functie in iOS 16 wordt het nu pas echt makkelijk. iPhoned legt het je stap-voor-stap uit.

WhatsApp-stickers maken iOS 16

In iOS 16 heeft Apple een hele leuke functie toegevoegd. Je kunt namelijk heel makkelijk het onderwerp van je foto vrijstaand maken. Je kunt dit vrijstaand plaatje dan makkelijk versturen via Telegram of Berichten.

Wanneer je de vrijstaande foto in WhatsApp plakt, wordt er automatisch een achtergrondje achter gezet. Dat is jammer, want het vrijstaand maken is natuurlijk een perfecte manier om je eigen stickers te maken.

Dat kan ook, maar je hebt er wel een app voor nodig. Waar je eerst handmatig de sticker moest uitknippen in de foto, kun je nu je iPhone met iOS 16 het meeste werk laten doen. Je hebt dan in no-time een tof stickerpack met de leukste, zelfgemaakte stickers.

Sticker Maker

De app die je nodig hebt is ‘Sticker Maker’. De app is gratis in gebruik, maar heeft een heel kleine beetje reclame. De app is te downloaden uit de App Store.

Sticker Maker Studio Tamara Vardanyan 9,2 (15.830 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Stickerpack maken

Wanneer je de app hebt geïnstalleerd kun je aan de slag. Tik op ‘Nieuw sticker pack toevoegen’, geef je sticker pack een naam en vul je naam in. Tik daarna op ‘Creëren’.

2. Algemeen plaatje toevoegen

Tik op de naam va de pack die je net hebt gemaakt. Tik op het bovenste vakje (‘Tray icon’), tik op ‘Gallerij’ en kies een foto die je als hoofdplaatje wilt gebruiken. Tik op ‘Kies > Alle selecteren > Opslaan’.

3. Onderwerp vrijstaand maken in Foto’s

Nu kun je de stickers gaan toevoegen. Open de ‘Foto’s’-app en open de foto waar je een sticker van wilt maken. Probeer om een foto te kiezen met een rustige achtergrond, anders kan iOS 16 het onderwerp niet vrijstaand maken.

4. Onderwerp kopieren

Houd je vinger even ingedrukt op het onderwerp. Je ziet dan een wit lijntje om het onderwerp heen. Lukt dit niet? Dan is je foto niet geschikt en moet je een andere kiezen. Tik vervolgens op ‘Kopieer’.

5. Sticker toevoegen aan stickerpack

Open de Sticker Maker-app en tik op het eerste vakje (met ‘1’). Kies in het menu voor ‘Plakken’ en ‘Sta plakken toe’. Tik op ‘Alles selecteren > Omtrek’. Kies de kleur bij ‘Kleur omtrek’ en pas de dikte aan met de schuifknop.

6. Meer stickers toevoegen

Tik op het kruisje en kies voor ‘Opslaan’. Herhaal nu de stappen 3 t/m 6 om meer stickers toe te voegen. Je kunt maximaal 30 stickers in één stickerpack plaatsen.

7. Stickerpack opslaan en exporteren naar WhatsApp

Om je zelfgemaakte stickers in WhatsApp te gebruiken, moet je ze eerst nog exporteren. Tik daarom op ‘Toevoegen aan WhatsApp’ en druk de reclame weg. Tik op ‘Bewaar’. Nu staan de stickers in WhatsApp en kun je ze gebruiken!

