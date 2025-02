Deze handige WhatsApp-feature is eindelijk beschikbaar in het Nederlands

Krijg je regelmatig spraakberichten op WhatsApp, maar kun je ze niet altijd beluisteren? Zo zet je spraakberichten om naar tekst in WhatsApp!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp spraakberichten

WhatsApp biedt verschillende manieren om berichten te versturen. Het is mogelijk om tekst-, video- of spraakberichten te delen in gesprekken op WhatsApp. Ontvang jij geregeld spraakberichten? Dan is het vast al eens voorgekomen dat je niet in de gelegenheid bent om het opgenomen bericht af te spelen. In dat geval moest je wachten op een geschikt moment om het audiobericht wél te kunnen luisteren.

Daar is verandering in gekomen, want het is eindelijk mogelijk om spraakberichten om te zetten naar tekstberichten in WhatsApp. Met de nieuwe functie kun je transcripten van alle spraakberichten opvragen, waardoor je de gesproken tekst alvast kunt lezen. Dat is enorm handig, zeker als je een spraakbericht even niet kunt afspelen. Benieuwd hoe je spraakberichten omzet in transcripten? Bekijk in de video hoe je dat doet:

Transcripten inschakelen

Wil je spraakberichten omzetten naar tekst in WhatsApp? Dan moet je eerst de nieuwe functie ‘Transcripten’ inschakelen. Zorg ervoor dat WhatsApp is bijgewerkt naar de nieuwste versie, zodat je zeker weet dat je de feature kunt gebruiken. Inmiddels zijn de transcripten in veel verschillende talen beschikbaar, waaronder Nederlands. Je stelt de transcripten op WhatsApp als volgt in:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Chats’; Zet de schakelaar achter ‘Transcripten van spraakberichten’ aan; Selecteer tot slot de taal van het transcript.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de transcripten ingeschakeld? Dan kun je spraakberichten omzetten naar tekst in WhatsApp. Ga daarvoor naar een gesprek met een audiobericht. Houd het spraakbericht ingedrukt en tik op ‘Maak transcript’. Vervolgens heeft WhatsApp even nodig om het bericht te transcriberen, afhankelijk van de duur van het audiobericht. Het transcript is overigens alleen voor jezelf zichtbaar, andere contacten zien dit niet in het gesprek.

Meer over WhatsApp

Goed om te weten: transcripten van spraakberichten in WhatsApp worden gegenereerd op je iPhone. Op die manier blijft de tekst van de spraakberichten end-to-end versleuteld in WhatsApp. Niemand buiten het gesprek kan de inhoud van de audioberichten beluisteren of lezen, ook niet als je er een transcript van opvraagt. Door de end-to-end beveiliging is het (audio)bericht zelfs voor WhatsApp zelf versleuteld.

WhatsApp heeft er dus weer een handige functie bij op de iPhone. Met transcripten ingeschakeld bepaal je zelf of je naar spraakberichten luistert, of ze toch liever leest. Het transcriberen werkt nog niet volledig naar behoren, waardoor het kan gebeuren dat er gaten in de tekst van het spraakbericht op WhatsApp staan. Het is de verwachting dat WhatsApp dit binnenkort verbetert. Vond je deze tip handig? Bekijk dan hier meer artikelen over WhatsApp: