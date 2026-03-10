Gevaarlijke WhatsApp-oplichting voorkomen: schakel deze 3 functies snel in

Hackers slaan steeds vaker toe, dus zorg ervoor dat je jouw WhatsApp goed beveiligd is door deze 3 functies in te schakelen – zo doe je dat.

WhatsApp: schakel deze 3 functies snel in

Op 9 maart verscheen nog het bericht dat Russische staatshackers via WhatsApp gevoelige informatie van Nederlandse overheidsmedewerkers hebben buitgemaakt. Maar ook als je geen overheidsmedewerker bent, ben je niet veilig voor hackers. Ze slaan steeds vaker toe en doen dat geregeld met succes. Des te belangrijker om je WhatsApp zo goed mogelijk te beveiligen. Schakel deze 3 functies in elk geval in:

1. Tweestapsverificatie

De belangrijkste beveiliging in WhatsApp is zonder meer tweestapsverificatie. Daarmee stel je een extra 6-cijferige pincode in die nodig is wanneer je account opnieuw wordt geregistreerd. Hackers proberen vaak om jouw sms-verificatiecode te bemachtigen en zo toegang tot jouw account te krijgen. Met tweestapsverificatie hebben ze daarnaast ook nog jouw persoonlijke pincode nodig. Op deze manier maak je ze het dus extra moeilijk. Zo zet je het aan:

Open WhatsApp; Tik rechtsonder op ‘Jij’; Tik op ‘Account’ en dan op ‘Tweestapsverificatie’; Schakel de optie in en kies een pincode.

2. Gekoppelde apparaten

Hackers maken ook nogal eens misbruik van de functie Gekoppelde apparaten. Wanneer het ze lukt om een extra apparaat aan je account te koppelen, kunnen ze je berichten meelezen. Controleer daarom regelmatig of er onbekende apparaten zijn gekoppeld. Dat doe je zo:

Open WhatsApp;

Tik rechtsonder op ‘Jij’;

Tik op ‘Gekoppelde apparaten’;

Verwijder apparaten die je niet herkent.

3. Blokkeer en rapporteer verdachte personen

Ontvang je berichten van iemand die je niet kent en vertrouw je het niet? Dan is het een goed idee om diegene direct te blokkeren en te rapporteren. Dat doe je als volgt:

Open WhatsApp en de betreffende chat;

Tik boven op de naam of het nummer voor de Contactinformatie;

Scrol naar beneden en tik op ‘Blokkeer X’ en/of ‘Rapporteer X’.

Zo merk je dat iemand je probeert te hacken

Met de genoemde 3 functies van WhatsApp ben je al een stuk veiliger. Mocht het toch misgaan, dan zijn er een aantal dingen die je mogelijk merkt als iemand probeert om jouw WhatsApp te hacken. We zetten ze voor je op een rij:

Je ontvangt onverwacht een verificatiecode. Deel deze code nooit met iemand, ook niet als iemand zegt dat de code per ongeluk naar jou is gestuurd.

Je wordt plotseling uitgelogd in WhatsApp. Log zo snel mogelijk opnieuw in en controleer of er onbekende gekoppelde apparaten zijn.

Vrienden ontvangen vreemde berichten van jou. Wanneer dat gebeurt, is de kans groot dat iemand al toegang heeft tot jouw account.

Meer tips?

