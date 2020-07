Wil je met iemand chatten via WhatsApp zonder gehannes met telefoonnummers? Dat kan. De chat-app heeft namelijk een functie waarmee je elkaar kunt toevoegen door vlug een qr-code te scannen.

Via qr-code een WhatsApp-contact toevoegen

Het voordeel hiervan is dat je een WhatsApp-contact kunt toevoegen door simpelweg haar/zijn qr-code te scannen met je telefoon. Dat is een stuk handiger dan iemand aan je contactenlijst toevoegen en vervolgens via WhatsApp een berichtje sturen om te kijken of het gelukt is. Wanneer je iemand via qr-code toevoegt, kun je elkaar direct appen zonder al deze tussenstappen.

Zo voeg je een WhatsApp-contact via qr-code toe:

Pak je iPhone erbij en open WhatsApp; Tik onderaan op het meest rechtse tabblad: ‘Instellingen’; Druk vervolgens op het qr-pictogram naast je naam; Laat je qr-code scannen door degene die jou wil toevoegen; Vanaf nu kun je met elkaar appen!

Uiteraard werkt het ook andersom. Je kunt dus ook anderen toevoegen door haar/zijn WhatsApp qr-code te scannen. Hiervoor volg je dezelfde aanwijzingen als hierboven, maar kies je bij stap 4 voor ‘Scan’. Vervolgens richt je je iPhone-camera op de qr-code van degene die je wil toevoegen. Werkt het niet? Tik dan (tijdens stap 4) even op ‘Stel QR-code opnieuw in’. Mogelijk is je unieke code verlopen.

