Stap je over van Android naar iPhone en wil je je WhatsApp-gesprekken overzetten? Dat gaat niet automatisch, maar er zijn wel manieren voor. We zetten ze voor je op een rijtje.

WhatsApp-gesprekken overzetten van Android naar iPhone

Overstappen van Android naar iOS gaat helaas nog niet altijd even makkelijk. Vooral het overzetten van je WhatsApp-gesprekken van Android naar iPhone zorgt voor veel gedoe. Gelukkig zijn er wel verschillende manieren om je gesprekken over te zetten. We zetten er ze voor je op een rij.

Begin met Move to iOS

Apple heeft een handige app gemaakt waarmee je makkelijk bestanden overzet vanaf je Android smartphone. De app is gratis te downloaden in de Play Store. Hiermee zet je al je (WhatsApp-)foto’s, filmpjes en je contacten in één keer over. Wel zo handig, want dan hoef je dat niet allemaal handmatig te doen en kun je straks WhatsApp weer makkelijk gebruiken.

Het is hierbij verstandig om zowel je (oude) Android-telefoon als je iPhone op het stopcontact aan te sluiten. Het overzetten vraagt aardig wat van de accu en als deze halverwege de overdracht uitvalt, is de overstap mislukt. Zorg ook dat je met het wifi-netwerk bent verbonden en dat de bestandsgrootte van je gegevens niet je iPhone-geheugen overschrijdt. Het overstappen werkt als volgt:

Start je iPhone op en volg de stappen op het scherm. Kies bij ‘Apps en gegevens’ voor ‘Zet gegevens over van Android’; Pak je Android-toestel erbij en start Move to iOS; Volg de stappen op het scherm. Tik op ‘Continue’, accepteer de voorwaarden en kies ‘Find Your Code’; Tik op je iPhone op ‘Ga door’ en wacht tot je de code ziet; Voer deze code in op je Android-telefoon zodat het ‘Transfer Data-scherm’ verschijnt.

1. Overzetten met software

Android-telefoons gebruiken Google Drive voor een backup van WhatsApp-gesprekken, terwijl Apple WhatsApp-gesprekken via iCloud bewaart. Dat maakt het heel lastig om de backup over te zetten. Ga dus ook na hoe belangrijk je het vindt om al je gesprekken te bewaren. Meestal lees je je gesprekken van maanden geleden niet meer terug, en is het vooral de eerste week dat je je nieuwe iPhone hebt lastig dat je eerdere WhatsApp-chats mist.

Het is niet ideaal, maar het is wel mogelijk om je WhatsApp-gesprekken over te zetten van je Android-smartphone naar je iPhone met behulp van speciale software. Vaak is dit betaalde software zoals Dr.Fone.

Een veelgebruikt gratis programma is Backuptrans Android WhatsApp to iPhone transfer. Hiermee kun je tot twintig chats gratis overzetten. Je downloadt eerst de software op je MacBook of Windows-laptop via de link. Vervolgens sluit je je Android-smartphone én iPhone aan en volg je de stappen op het scherm om je chats over te zetten.

2. WhatsApp exporteren via e-mail

Als je je WhatsApp-gesprekken niet per se op je iPhone hoeft te hebben staan, maar ze niet helemaal kwijt wil, is het ook nog een optie om je gesprekken naar jezelf te mailen. Hiervoor tik je in een gesprek op je Android-telefoon op de drie puntjes. Tik daarna op ‘Meer’ en vervolgens op ‘Chat exporteren’.

Je kunt ervoor kiezen om het gesprek mét of zonder media te exporteren. De chat wordt in een zip-bestand naar je e-mail adres gestuurd. Deze kun je vervolgens gewoon openen op bijvoorbeeld je laptop.

WhatsApp misschien op meerdere apparaten

Helaas is het nog niet mogelijk om gewoon je Google Drive back-up over te zetten naar iCloud. Volgens een gerucht zijn de app-ontwikkelaars wel bezig met een functie om WhatsApp straks op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken.

Als die functie er komt, wordt het een stuk makkelijker om de overstap te maken tussen Android en iOS. Momenteel kan dat wel met chat-app Telegram. Wij houden in ieder geval al het nieuws wat betreft WhatsApp in de gaten.