WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd waardoor je snel en makkelijk doorgestuurde foto’s, filmpjes en gifjes kunt verwijderen. Op die manier maak je een hoop opslagruimte op je iPhone vrij. In dit artikel leggen we uit hoe je WhatsApp kunt opruimen.

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp opruimen wordt makkelijker

Staat je iPhone vol met allerlei via WhatsApp doorgestuurde lollige video’s, foto’s en gifjes? Je bent niet de enige. WhatsApp heeft daarom een nieuwe functie geïntroduceerd om je telefoonopslag op te ruimen. Dit is met name ideaal wanneer je iPhone relatief weinig opslag heeft. Je WhatsApp opruimen doe je zo:

Updaten Zorg er allereerst voor dat je de meest recente versie van WhatsApp op je iPhone hebt staan door de app bij te werken via de App Store. Check? Ga dan door met het stappenplan; Inventariseren Open WhatsApp, ga naar ‘Instellingen’, kies ‘Opslag en datagebruik’ en tik op ‘Beheer opslag’. Je krijgt nu te zien hoeveel opslag WhatsApp in totaal gebruikt en hoeveel ruimte nog beschikbaar is; Verwijderen Wil je doorgestuurde gif-bestanden, foto’s en/of video’s verwijderen? Tik dan op het pijltje bij ‘Vaak doorgestuurd’ of ‘Groter dan 5MB’ en vink aan welke mediabestanden je wil wissen. Druk vervolgens op het prullenbak-icoon om ze te verwijderen.

Let wel op, want zodra je op het prullenbakje tikt zijn de bestanden definitief gewist. Wil je het gifje, de foto of video opnieuw bekijken? Dan moet je dus aan de verzender vragen of hij/zij het bestand nog een keer wil opsturen. Zie je de optie ‘Beheer opslag’ nog niet? Dan moet je even geduld hebben: de update staat dan nog niet voor je klaar.

De nieuwe functie is vooral handig voor het opruimen van grote hoeveelheden doorgestuurde bestanden in WhatsApp. Vooral in groepsgesprekken worden grote hoeveelheden mediabestanden doorgestuurd en mogelijk heb je niet de behoefte/opslagcapaciteit om al die bestanden te bewaren.

Meer over WhatsApp

Een appje versturen lukt vrijwel iedereen, maar de populaire chat-app heeft veel meer om het lijf. In ons artikel over minder bekende WhatsApp-functies gidsen we je langs allerlei handige trucjes die lang niet iedereen kent.

Van je chats afschermen met Face ID tot aan WhatsApp-gesprekken overzetten tussen telefoons: alles komt voorbij. Check ook onderstaande video voor een overzicht van de handigste WhatsApp-functies.