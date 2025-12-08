Zet deze belangrijke functie in WhatsApp aan vóór je een oproep opneemt

Bel je regelmatig via WhatsApp? Schakel dan deze belangrijke functie in, vóórdat je een oproep in WhatsApp beantwoordt!

Oproepen in WhatsApp

WhatsApp biedt tegenwoordig veel meer opties dan het versturen en ontvangen van tekstberichten. Je kunt spraakberichten delen, korte videoboodschappen inspreken of simpelweg even bellen. Het grote voordeel van WhatsApp is dat de berichtendienst volledig gratis te gebruiken is, waardoor je bijvoorbeeld geen belminuten van je mobiele abonnement verbruikt. In plaats daarvan doe je in WhatsApp een oproep via de internetverbinding.

Helaas heeft dat ook een nadeel, want je IP-adres is via deze oproepen in WhatsApp sneller te achterhalen. Op deze manier kunnen andere deelnemers van het (video)gesprek in WhatsApp achter je locatie komen. Wil je dat liever niet? In dat geval heeft WhatsApp een belangrijke functie, die je IP-adres verbergt voor anderen als je een (video)oproep beantwoordt in de applicatie. Wij leggen je uit waar je deze functie vindt.

IP-adres verbergen

WhatsApp biedt al langer de mogelijkheid om je IP-adres bij oproepen te verbergen. Zonder IP-adres is het voor andere gebruikers moeilijk om je locatie te achterhalen. Het is daarom een belangrijke functie om je privacy in WhatsApp te verbeteren. Voer jij regelmatig een audio- of videogesprek via WhatsApp en wil je dat jouw IP-adres niet zichtbaar is voor andere deelnemers van het gesprek? Pas dan de volgende instellingen aan:

Open ‘WhatsApp’; Tik op ‘Instellingen’ in de menubalk; Kies voor ‘Privacy’; Ga naar ‘Geavanceerd’; Zet tot slot de schakelaar achter ‘Bescherm IP-adressen in oproepen’ aan.

Met deze functie ingeschakeld worden oproepen in WhatsApp veilig omgeleid via servers van de berichtendienst. Op die manier is je locatie niet te achterhalen met je IP-adres. Groepsoproepen worden al standaard omgeleid via servers van WhatsApp, maar voor directe oproepen geldt dat niet. Alle audio- en video-oproepen in WhatsApp blijven end-to-end versleuteld, ook als ze worden omgeleid via servers om je IP-adres te verbergen.

Privacy in WhatsApp

Heb je de instellingen van WhatsApp aangepast? In dat geval wordt je IP-adres verborgen bij het doen van oproepen via WhatsApp. Zo kun je zonder zorgen over je belminuten én privacy bellen via de berichtendienst. Let wel op, want WhatsApp waarschuwt dat de kwaliteit van de oproep kan verslechteren met de functie ingeschakeld. Oproepen worden omgeleid via servers van WhatsApp, waardoor de audio- en videokwaliteit iets kan afnemen.

Vind je dat niet erg? Het is verstandig om de functie dan in te schakelen, zodat je IP-adres voor alle gebruikers in WhatsApp verborgen blijft. Zeker als je regelmatig door onbekende nummers wordt gebeld of wel eens moet bellen met vreemde nummers is dit een belangrijke functie. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je nog meer uit de berichtendienst haalt!