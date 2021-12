Stuur een nieuwjaarswens naar meerdere personen in WhatsApp (met verzendlijsten)

Het einde van het jaar komt eraan en je wilt natuurlijk al je vrienden en familie een gelukkig nieuwjaar wensen. Een belletje plegen kun je vaak vergeten om 12 uur, maar een WhatsApp-berichtje is zo gepiept. Wij laten zien hoe je in WhatsApp een nieuwjaarswens naar meerdere personen stuurt met verzendlijsten. Dan kun je snel verder met feesten!

WhatsApp: nieuwjaarswens naar meerdere personen

Wanneer je al je vrienden en familieleden elk apart een nieuwjaarswens wilt sturen, ben je nog wel even bezig. Even opbellen of videobellen rond de jaarwisseling lukt vaak niet en dat is wel zo vervelend.

Daarom is het handiger om al je vrienden en familie in één keer gelukkig nieuwjaar te wensen via WhatsApp. Dat lukt vrijwel altijd, en kun je snel verder met feesten! Dat doe je met behulp van een verzendlijst. De ontvanger merkt hier niets van en het lijkt net alsof je een persoonlijk berichtje stuurt. Hoe je dat doet lees je hieronder.

Een nieuwjaarswens versturen in WhatsApp naar meerderen personen Open WhatsApp, tik op ‘Chats’ en scrol naar boven; Tik op ‘Verzendlijsten’, ‘Nieuwe lijst’ en selecteer de personen naar wie je de nieuwjaarswens wilt versturen; Tik op ‘Maak’ en je kunt je nieuwjaarsgroet in het tekstvak typen; Tik op het pijltje om de groet naar je verzendlijst te sturen.

Iedereen die in de verzendlijst is opgenomen zal je berichtje ontvangen. Ze moeten overigens wel jouw nummer in hun adresboek hebben staan, anders krijgen ze je bericht niet. Dit heeft WhatsApp gedaan om spam en ongewenste berichten zoveel mogelijk te voorkomen.

Nieuwjaar wensen via WhatsApp met gifjes

Een simpele nieuwjaarsgroet is natuurlijk leuk, maar je kunt het nog leuker maken met een bewegend plaatje, of een gifje. Deze minivideo kun je naar één persoon sturen of naar iedereen die je kent met de verzendlijst. Dit doe je op de volgende manier.

Tik bij een chat of verzendlijst in het tekstvak (waar je normaal je tekst typt) op het vierkantje met een omgevouwen hoek;

Tik onderaan op ‘GIF’ en links op het vergrootglas;

Zoek op ‘New year’ of ‘nieuwjaar’ en kies een van de bewegende plaatjes;

Met de knoppen rechtsboven kun je tekst, stickers of eigen krabbels toevoegen;

Typ een berichtje in het tekstvak en tik op het pijltje om de wens te versturen.

