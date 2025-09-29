Zo verraadt WhatsApp dat je een nieuwe telefoon hebt (en dat kun je niet uitschakelen)

Ben je van smartphone gewisseld? Grote kans dat WhatsApp dan al aan je contacten heeft verraden dat je een nieuwe telefoon hebt. Zo zit dat.

Beveiligingscode in WhatsApp

De nieuwe iPhones van het jaar liggen in de winkels! Heb jij net een nieuwe telefoon gekocht? Of ga je binnenkort van smartphone wisselen? In dat geval gaat WhatsApp waarschijnlijk gewoon mee naar je volgende toestel. Het overzetten van WhatsApp is steeds gemakkelijker geworden met behulp van een reservekopie, maar heeft ook een nadeel. WhatsApp verraadt namelijk vrijwel direct dat je een nieuwe telefoon hebt.

In zowel privé- als groepsgesprekken krijg je regelmatig meldingen over een gewijzigde beveiligingscode. Je krijgt deze notificaties in gesprekken die end-to-end versleuteld zijn, want deze chats zijn voorzien van een beveiligingscode. Deze code is gekoppeld aan het apparaat waarop je WhatsApp gebruikt. Log je bij een nieuwe telefoon in op WhatsApp? Dan verandert de beveiligingscode voor alle end-to-end versleutelde gesprekken.

Beveiligingsmelding in WhatsApp.

WhatsApp verraadt je nieuwe telefoon

Om gebruikers op de hoogte te stellen van de gewijzigde beveiligingscode, ontvangen ze een gele beveiligingsmelding in ieder gesprek met een nieuwe code. Heb je op je nieuwe iPhone of een andere smartphone ingelogd op WhatsApp? In dat geval ontvangen al je contacten automatisch een beveiligingsmelding in WhatsApp. Op die manier verraadt WhatsApp vrijwel direct dat je een nieuwe telefoon gebruikt.

Wil je voorkomen dat andere gebruikers een beveiligingsmelding krijgen? Dan hebben we slecht nieuws, want je kunt deze gele notificaties alleen voor jezelf uitschakelen. Het is niet mogelijk om de beveiligingsmeldingen voor andere gebruikers uit te zetten, dat kun je enkel voor je eigen account doen. Zie je deze beveiligingsmeldingen nooit, maar wil je ze wel ontvangen? Je schakelt ze als volgt in:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Account’; Kies voor ‘Beveiligingsmeldingen’; Zet de schakelaar achter ‘Geef beveiligingsmeldingen weer op deze telefoon’ aan.

Beveiligingsmeldingen in WhatsApp

Met de beveiligingsmeldingen geeft WhatsApp een indicatie aan gebruikers dat je een nieuwe of in ieder geval andere telefoon dan voorheen gebruikt. Andersom geldt hetzelfde als je een gele beveiligingsmelding ontvangt in een privé- of groepsgesprek. Je weet dan direct dat de betreffende contactpersoon is overgestapt naar een ander toestel. Vind je deze notificaties storend? Schakel dan de beveiligingsmeldingen uit in WhatsApp.

Het is aan te raden om deze meldingen ingeschakeld te laten, zodat je ervan op de hoogte bent als de beveiligingscode van een contactpersoon is veranderd. Zeker als het WhatsApp-account van één van je contacten in de verkeerde handen is gevallen, zijn de beveiligingsmeldingen een goede indicatie of je nog wel met de juiste persoon in contact bent. Heb je een dergelijke melding ontvangen en is iemand niet gewisseld van telefoon? Controleer in dat geval via een andere applicatie (of in het echt) of diegene nog wel de controle heeft over zijn of haar account in WhatsApp.

Meer over WhatsApp

De beveiligingsmeldingen in WhatsApp hebben zo een voor- en nadeel. Het is een goede indicatie om te controleren of je nog wel met de juiste persoon in contact bent, maar ze verraden ook direct via WhatsApp dat je een nieuwe telefoon gebruikt. Je kunt de beveiligingsmeldingen in je eigen chats uitschakelen, maar je contacten ontvangen dan nog steeds een melding als jij wisselt van apparaat.

Elke gebruiker op WhatsApp kan beveiligingsmeldingen alleen voor zijn of haar eigen gesprekken uitschakelen, zodat er geen notificaties over een gewijzigde beveiligingscode meer verschijnen. Zeker nu de nieuwe iPhones van 2025 zijn uitgebracht is de kans groot dat je de beveiligingsmeldingen vaker tegenkomt. Zo weet je direct dat iemand WhatsApp op een nieuwe telefoon gebruikt, andersom weten contacten hetzelfde over jouw WhatsApp-account. Wil je meer weten over de berichtendienst? Bekijk hier alles over WhatsApp: