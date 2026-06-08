Deze nieuwe WhatsApp-functie moet je direct uitschakelen (om dit nadeel)

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd, maar die kun je het beste direct uitschakelen. Dit nadeel komt met de nieuwe feature!

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WhatsApp introduceert herinneringen

Er is weer een nieuwe functie voor WhatsApp beschikbaar! WhatsApp brengt regelmatig updates uit, waarmee meer verbeteringen en nieuwe features naar de berichtendienst komen. Dat is nu weer het geval, want in versie 26.22.76 heeft WhatsApp weer een aantal veranderingen doorgevoerd. Eén van die nieuwe functies kun je beter direct uitschakelen, omdat die voor nóg meer notificaties van WhatsApp zorgt.

Vergeet je regelmatig berichten, oproepen of andere meldingen in WhatsApp? Dan heeft de berichtendienst nu een handige nieuwe functie, want WhatsApp heeft herinneringen geïntroduceerd. Met deze feature krijg je op bepaalde momenten een extra notificatie van gemiste berichten, oproepen of statusupdates. Wil je niet nog meer meldingen ontvangen van WhatsApp? In dat geval zijn de herinneringen juist een nadeel en kun je de feature het beste direct uitschakelen in WhatsApp.

Zo zet je de functie uit

Met de herinneringen in WhatsApp is de kans klein dat je nog een bericht of oproep vergeet. Helaas heeft die functie ook een nadeel, want WhatsApp geeft herinneringen van statusupdates. Dit zijn foto’s of video’s van gebruikers, die slechts één dag zichtbaar zijn. Statusupdates worden weinig gebruikt in Nederland en België, maar worden wel regelmatig vermeld in herinneringen. Wil je dat voorkomen? Schakel de nieuwe functie dan uit in WhatsApp:

Open ‘WhatsApp’; Tik in de onderste menubalk op ‘Jij’; Ga naar ‘Meldingen’; Veeg omlaag en schakel ‘Herinneringen’ uit.

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Heb je herinneringen in WhatsApp uitgeschakeld? Dan voorkom je dat je nóg meer meldingen van de berichtendienst ontvangt. Zeker de herinneringen van statusupdates zijn een groot nadeel, omdat gebruikers die vaak bewust niet openen in WhatsApp. Hetzelfde geldt voor bepaalde berichten en oproepen, ook die worden regelmatig pas op een later moment bekeken. Herinneringen zijn zo helemaal niet nodig, zeker als je veel gesprekken open hebt staan in WhatsApp.

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Neem jij vaak de tijd met het beantwoorden van berichten in WhatsApp? Het is dan aan te raden om herinneringen direct uit te schakelen, zodat je niet op willekeurige momenten een extra melding krijgt van de berichtendienst. Het grootste nadeel van de nieuwe functie is dat je van álle meldingen in WhatsApp herinneringen krijgt. In de toekomst komt daar misschien verandering in, zodat je herinneringen voor statusupdates bijvoorbeeld kunt uitschakelen.

Zie jij de nieuwe functie nog niet? Je moet dan nog even geduld hebben, want WhatsApp brengt verbeteringen doorgaans binnen een aantal weken tot maanden uit voor alle gebruikers. Herinneringen zijn een slimme toevoeging als je regelmatig berichten vergeet, maar in alle andere gevallen kun je de functie beter uitschakelen. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele update van WhatsApp mist!