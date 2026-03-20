Deze WhatsApp-knop moet je nóóit gebruiken (om problemen te voorkomen)

WhatsApp heeft veel handige functies, maar één knop kun je het beste nooit gebruiken. Vermijd deze knop om problemen te voorkomen!

WhatsApp-knop vermijden

WhatsApp voegt regelmatig nieuwe functies toe, die de berichtendienst verbeteren en slimmer maken. Toch kun je beter niet alle features van WhatsApp gebruiken, want lang niet alle knoppen zijn even handig. Eén van die knoppen heeft een hele centrale plek in WhatsApp, dat is de ‘Lees alles’-knop. Deze button vind je onder de drie puntjes, die linksboven de lijst met alle gesprekken in WhatsApp staan.

Tik je op deze drie puntjes? Er verschijnen dan twee knoppen in WhatsApp, dat zijn ‘Selecteer alles’ en ‘Lees alles’. Laatstgenoemde kun je het beste nooit gebruiken in WhatsApp, omdat die knop ervoor zorgt dat álle gesprekken in een keer als gelezen worden gemarkeerd. Heb je nog wat gesprekken openstaan in WhatsApp? Vermijd de ‘Lees alles’-knop dan, want die opent al deze ongelezen berichten in één keer.

Nadelen van de knop

WhatsApp heeft deze knop geïntroduceerd om alle gesprekken op hetzelfde moment te openen. Dat kan handig zijn als er veel chats openstaan, die je niet meer hoeft terug te lezen. Is dat wel het geval? Vermijd de button dan in WhatsApp, want die zorgt ervoor dat alle meldingen in één keer verdwijnen. Je hebt vervolgens geen overzicht meer van welke (privé)gesprekken je nog moet beantwoorden, omdat alle notificaties zijn verwijderd.

De chats worden bovendien niet alleen voor jou als gelezen gemarkeerd, maar ook voor de afzender van de berichten. Dat betekent dat de blauwe vinkjes bij een bericht geactiveerd worden, zodra je op de ‘Lees alles’-knop hebt gedrukt in WhatsApp. Vrienden en familie zien dus dat je het bericht hebt ‘gelezen’, ook al heb je het gesprek helemaal niet geopend. Let daarom goed op met deze knop, want je verliest zo al snel het overzicht.

Heb je toch op de knop in WhatsApp gedrukt? Het is dan aan te raden om alle gesprekken te controleren, zodat je zeker weet dat je niet vergeet te reageren op openstaande berichten. Zo voorkom je dat je belangrijke berichten of plannen mist, omdat alle gesprekken in één keer zijn geopend. Met de button open je zowel privé- als groepsgesprekken, dus het is van belang om deze allemaal na te lopen. Gearchiveerde chats worden niet geopend met deze functie.

De WhatsApp-knop kan enorm handig zijn, maar zorgt eerder voor problemen door alle chats te openen. Zeker als je deze knop per ongeluk indrukt bestaat het gevaar dat je berichten onbedoeld negeert. Vermijd de ‘Lees alles’-knop in WhatsApp, vooral als je nog op meerdere gesprekken moet reageren. Het is helaas niet mogelijk om de knop weg te halen, die optie biedt de berichtendienst niet.

