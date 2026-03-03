3 WhatsApp-instellingen die je móét uitschakelen (voor je privacy)

Opgelet als je regelmatig WhatsApp gebruikt! Drie instellingen in WhatsApp moet je uitzetten voor je eigen privacy. Dit zijn ze!

Privacy in WhatsApp

WhatsApp brengt regelmatig updates uit, waarmee nieuwe functies naar de berichtendienst komen. Veel van de instellingen staan standaard aan in WhatsApp, maar dat is niet altijd het beste voor je privacy. Wil jij ervoor zorgen dat je privacy in WhatsApp zo goed mogelijk beschermd blijft? Schakel dan deze drie WhatsApp-instellingen direct uit!

Bekijk hier meer WhatsApp-functies, de tekst gaat verder onder de video:

1. Schakel linkvoorbeelden uit

WhatsApp wordt regelmatig gebruikt om weblinks door te sturen. Deze zijn klikbaar, zodat je met één tik op het scherm naar de website gaat. Voordeel is dat je zelf niet hoeft te zoeken naar de webpagina, maar dat heeft ook een nadeel. In WhatsApp wordt automatisch een voorbeeld van de link getoond, waardoor jouw IP-adres door deze externe websites kan worden gevolgd. Wil je dat niet? Pas dan deze instelling aan:

Open WhatsApp; Ga naar het tabblad ‘Jij’ rechtsonder op het scherm; Tik op ‘Privacy’; Kies voor ‘Geavanceerd’; Zet de schakelaar achter ‘Schakel linkvoorbeelden uit’ aan.

Heb je de linkvoorbeelden in WhatsApp uitgeschakeld? Dan zie je voortaan geen voorvertoning meer als er links worden gedeeld in WhatsApp. Zo voorkom je dat webpagina’s je IP-adres kunnen volgen, zonder dat je de website heb bezocht. Controleer een weblink in WhatsApp daarnaast goed, zodat je zeker weet dat je niet met spam te maken hebt. Twijfel je? Klik dan niet op de link om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig blijven.

2. Toon voorvertoning

WhatsApp toont niet alleen standaard linkvoorbeelden, ook de inhoud van inkomende berichten is automatisch zichtbaar. Heb je meldingen ingeschakeld in WhatsApp? Dan is een voorvertoning van de berichten zichtbaar in de notificaties en in het Meldingencentrum. Op die manier kunnen anderen je inkomende berichten lezen, bijvoorbeeld als je iets op je telefoon laat zien of als je verbonden bent met CarPlay. Zo voorkom je dat:

Open WhatsApp;

Ga naar het tabblad ‘Jij’ rechtsonder in beeld;

Tik op ‘Meldingen’;

Schakel ‘Toon voorvertoning’ uit.

Met het uitschakelen van de voorvertoning zien je WhatsApp-meldingen er anders uit dan je gewend bent. De inhoud van alle berichten is niet meer zichtbaar, in plaats daarvan zie je alleen wie het bericht naar je heeft gestuurd. Bij meldingen van groepsgesprekken zijn de naam van de afzender en de groepsnaam zichtbaar. Dit is een belangrijke instelling om je privacy in WhatsApp te verbeteren, want zo weet je zeker dat niemand stiekem meeleest als je meldingen binnenkrijgt.

3. Chataanvragen via externe chats

Europese regelgeving dwingt Meta om WhatsApp open te stellen voor andere berichtendiensten. Dat heeft het bedrijf inmiddels gedaan, waardoor je berichten kunt ontvangen van gebruikers uit andere chatapps. Zo hoef je straks geen WhatsApp meer te gebruiken om een bericht naar een WhatsApp-account te sturen, maar dat heeft ook een nadeel. Contacten die je op WhatsApp hebt geblokkeerd kunnen je wél bereiken via andere berichtendiensten. Schakel daarom deze functie uit:

Open WhatsApp;

Tik op het tabblad ‘Jij’ rechtsonder in beeld;

Ga naar ‘Account’;

Kies voor ‘Externe chats’;

Schakel ‘Chataanvragen via externe chats’ uit.

Heb je chataanvragen via externe chats uitgeschakeld? Je privacy in WhatsApp is dan weer wat beter beschermd, want gebruikers van andere berichtendiensten kunnen je geen chats meer versturen. Zo weet je zeker dat geblokkeerde contacten en nummers je niet kunnen bereiken via andere kanalen. Bovendien is je nummer beter beschermd, omdat die niet gebruikt kan worden om contact met je op te nemen in applicaties als BirdyChat.

Meer WhatsApp-functies

Met deze WhatsApp-instellingen zorg je ervoor dat je privacy goed beschermd blijft. Andere bekende functies zijn de online- en laatst gezien-status. Controleer deze eens in de zoveel tijd, zodat je weet welke contacten toegang hebben tot deze persoonlijke gegevens. Zeker nu de kans op online fraude steeds groter wordt is het verstandig om je account in WhatsApp zo goed mogelijk af te schermen en te beveiligen. Wil je daarover meer weten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en volg ons op TikTok!