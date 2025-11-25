Als je op WhatsApp geen berichten, gesprekken of statusupdates van iemand meer wilt, kun je die persoon blokkeren. Zo doe je dat pas écht goed.

Zo kun je iemand pas écht goed blokkeren in WhatsApp

Soms heb je van die mensen die je maar (ongewenst) blijven appen in WhatsApp. Dat is vooral irritant, maar echte spammers en oplichters ben je liever kwijt dan rijk. Gelukkig kun je op WhatsApp iemand heel makkelijk blokkeren. Wij laten zien hoe je dat het beste doet.

Er zijn verschillende manieren waarop je iemand kunt blokkeren in WhatsApp. Hieronder lees je hoe je iemand blokkeert die je ongewenst berichten stuurt. Daarna laten we zien hoe je een van je contactpersonen voortaan stil kunt houden.

Stappenplan: zo kun je iemand die ongewenste berichten stuurt snel blokkeren op WhatsApp Open WhatsApp; Tik op de chat met de persoon die je wilt blokkeren; Bovenaan het chatscherm tik je op het nummer of profielplaatje; Scrol naar beneden en tik op Blokkeer.

Je kunt op deze manier iedereen blokkeren die je een bericht heeft gestuurd. Maar als je een contact wilt blokkeren die je nog geen bericht heeft gestuurd (of je hebt de berichten verwijderd), kun je ze op een andere manier blokkeren.

Open WhatsApp en tik op ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Contacten’;

Kies voor ‘Geblokkeerd’;

Tik op ‘Voeg toe…’;

Selecteer het contact dat je wilt blokkeren.

Geblokkeerde contacten of telefoonnummers kunnen je niet meer bellen of berichten naar je sturen. De functie Laatst gezien, je online status, statusupdates en veranderingen die je maakt aan je profielfoto zijn ook niet meer zichtbaar voor geblokkeerde afzenders.

Handig om te weten: als je je telefoonnummer wijzigt en hetzelfde WhatsApp-account gebruikt, blijven je geblokkeerde contacten geblokkeerd.

Wil je meer tips voor WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele update mist!