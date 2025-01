De hackers die op WhatsApp bezig zijn worden steeds vervelender. De hoogste tijd om jezelf wat beter te beschermen. Wij vertellen hoe je wél veilig blijft.

WhatsApp hackers zijn een steeds groter probleem: zo blijf jij wél veilig

Russische hackers probeerden onlangs om toegang te krijgen tot de WhatsApp-accounts van ministers over de hele wereld. Dat deden ze door linkjes te sturen die naar een WhatsApp-groep gingen. De linkjes gingen niet naar een groepsgesprek maar verbond het account van het slachtoffer aan een ander apparaat van de hacker.

De hackers proberen niet alleen bij ministers WhatsApp te hacken. De WhatsApp hackers proberen ook regelmatig accounts van Jan en alleman te pakken te krijgen. Gelukkig kun je daar wat tegen doen. Door de onderstaande tips in je achterhoofd te houden blijf je een stuk veiliger.

1. Gebruik tweestapsverificatie

Zorg dat je altijd tweestapsverificatie in WhatsApp aan hebt gezet om een extra beveiligingslaag toe te voegen. Dit betekent dat je naast je telefoonnummer ook een code nodig hebt om toegang te krijgen tot je WhatsApp-account wanneer je de app wilt installeren.

Om deze functie aan te zetten, ga je naar ‘Instellingen > Account > Verificatie in twee stappen’. Volg de aanwijzigingen op het scherm om de functie in te schakelen.

Klik nooit zomaar op verdachte of onverwachte links in je berichten, zelfs als ze van je familieleden (lijken te) komen. Hackers gebruiken vaak phishing om toegang te krijgen tot je gegevens door je naar een neppe website te lokken. Check altijd het adres van de website klik niet zomaar op een linkje. Vul in ieder geval nooit je persoonlijke gegevens in als ze erom vragen.

Houd er ook rekening mee dat bijvoorbeeld je bank je nooit via WhatsApp zal vragen om je gegevens door te geven. Belangrijke berichten sturen ze vrijwel altijd via hun eigen app.

Zorg ervoor dat je altijd de nieuwste versie van WhatsApp en iOS (of Android) hebt geïnstalleerd. Updates bevatten vaak beveiligingsupdates die kwetsbaarheden in de software verhelpen.

Hackers kunnen verouderde versies van WhatsApp misbruiken en de kans vergroten toegang te krijgen tot je gegevens. Schakel automatische updates in om geen enkele belangrijke patch te missen.

Om automatisch de app-updates van apps te downloaden kun je het beste even checken of je de optie aan hebt staan op je iPhone. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Apps > App Store’ en zet de functie aan bij ‘App-updates’.

Om te checken of er een nieuwe versie van iOS voor je klaarstaat tik je op ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

4. Wees voorzichtig met openbare wifi

Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van openbare wifi-netwerken om WhatsApp te gebruiken, vooral zonder een VPN. Hackers kunnen zulke netwerken vrij eenvoudig afluisteren en je gegevens onderscheppen.

Als je toch een openbaar wifi gebruikt, zorg er dan in ieder geval voor dat je geen bankzaken etc. gaat regelen. Voor dat soort zaken kun je beter je eigen mobiele internetabonnement gebruiken.

5. Deel je verificatiecode nooit

De verificatiecode die WhatsApp stuurt bij het instellen van je account is alleen voor jou. Je moet deze code nooit doorsturen naar je vrienden, familie of ‘iemand van WhatsApp’.

Hackers proberen namelijk op allerlei manieren deze codes te bemachtigen en toegang te krijgen tot je account. Als ze eenmaal je code hebben kunnen ze op een ander apparaat inloggen op je account en gaan misbruiken.

Ook al weet je zeker dat je goed oppast, het is altijd slim om zo nu en dan te checken welke apparaten nog meer toegang hebben tot je WhatsApp-account. Dat doe je door in WhatsApp te tikken op ‘Instellingen > Gekoppelde apparaten’. De apparaten die je hier ziet hebben toegang tot jouw WhatsApp-account.