De kans dat je via WhatsApp gehackt wordt is klein. Toch is het beter om wel voorzorgsmaatregelen te treffen, want de gevolgen van een hack kunnen groot zijn. In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste vragen omtrent WhatsApp-hacks en helpen we jou account te beveiligen.



WhatsApp-hack: 5 vragen en antwoorden

Net als in het echte leven kun je ook digitaal nooit alle risico’s uitsluiten. Dat bleek bijvoorbeeld toen Amazon-baas Jeff Bezos afgelopen jaar gehackt bleek te zijn. De topman had, zonder het zelf door te hebben, op een WhatsApp-hack gedrukt waardoor de inhoud van zijn berichten lange tijd met anderen werden gedeeld. In dit artikel praten we je aan de hand van 5 vragen en antwoorden bij over alles dat je moet weten om zo’n scenario te voorkomen.

1. Hoe word je gehackt op WhatsApp?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: geen enkele app is honderd procent veilig. Ook WhatsApp heeft kwetsbaarheden. Kwaadwillenden kunnen deze benutten om vervolgens nietsvermoedende slachtoffers te hacken. Hier is niet één vaste formule voor. Amazon-kopstuk Bezos werd bijvoorbeeld gehackt door middel van een video waarin stiekem een virus zat. Vervolgens werden persoonlijke gegevens van zijn telefoon doorgestuurd, zonder dat hij het wist.

Je kunt echter ook gehackt worden via toegestuurde linkjes die je naar frauduleuze websites leiden. Ook de link zelf kan narigheid bevatten, zoals ransomware. Zodra je op het linkje tikt vergrendelt je telefoon -en kun je er dus niets meer mee- en moet je geld betalen om de ontgrendelcode te krijgen. Verder kunnen criminelen via social hacking je WhatsApp-account op afstand overnemen. Dit doen ze door de WhatsApp-verificatiecode te onderscheppen, bijvoorbeeld via voicemail.

Kortom: er zijn legio manieren om via WhatsApp gehackt te worden.

2. Hoe groot is de kans dat ik word gehackt?

Dat gezegd hebbende, de kans dat dit daadwerkelijk gebeurt is een stuk kleiner. WhatsApp is over het algemeen namelijk een hele veilige chat-app. Berichten worden bijvoorbeeld versleuteld verzonden. Hierdoor kunnen alleen jij en de ontvanger de inhoud lezen (of luisteren/zien). Iedere app kan in theorie gekraakt worden, maar door zelf een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen verklein je dit risico aanzienlijk.



3. WhatsApp veilig maken: 3 tips

Een belangrijke eerste tip is het instellen van tweestapsverificatie. Dit klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk best simpel. Zodra je dit aanzet moet je tijdens het registreren van je telefoonnummer namelijk een code invullen. Deze staat los van WhatsApp.

Zo stel je WhatsApp tweestapsverificatie in:

Open WhatsApp op je iPhone en ga naar ‘Instellingen’; Kies ‘Account’ en tik op ‘Verificatie in twee stappen’; Verschuif de schakelaar zodat het vakje groen wordt.

Ook is het belangrijk om je WhatsApp-profiel te beveiligen met een gezichtsscan of vingerafdruk. Tijdens het openen van de app moet je dan verifiëren dat jij het bent. Afhankelijk van je model iPhone gebruik je hiervoor Face ID, of Touch ID. In het instellingenmenu van WhatsApp kies je ‘Instellingen’, waarna je via ‘Privacy’ naar ‘Schermvergrendeling’ gaat. Hier verschuif je de schakelaar om het openen van WhatsApp veiliger te maken.

Tot slot is het handig om je voicemail te beveiligen. Door middel van social hacking, zoals hierboven besproken, kunnen kwaadwillenden namelijk je WhatsApp-account kapen. De makkelijkste manier om je hiertegen te wapenen is het instellen van een wachtwoord voor je voicemail. Hoe je dit doet, verschilt per provider. Begin in ieder geval altijd met het bellen van nummer 1233. Volg daarna onderstaande aanwijzingen:

KPN : Toets 2 om naar de instellingen te gaan en kies optie 1 om de toegangscode te wijzigen. Voer een nieuw wachtwoord in.

: Toets 2 om naar de instellingen te gaan en kies optie 1 om de toegangscode te wijzigen. Voer een nieuw wachtwoord in. Tele2 : Kies optie 4 in het menu en vervang de code.

: Kies optie 4 in het menu en vervang de code. T-Mobile : Toets 9 om naar de instellingen te gaan en toets nogmaals 2, gevolgd door 2. Voer nu een nieuw wachtwoord in.

: Toets 9 om naar de instellingen te gaan en toets nogmaals 2, gevolgd door 2. Voer nu een nieuw wachtwoord in. Vodafone: Kies optie 11 in het hoofdmenu en toets 2, gevolgd door 3. Voer nu een nieuwe pincode in.

4. Hoe weet ik dat ik gehackt ben?

Dat is een goede, maar lastige vraag. Een hack is namelijk niet altijd overduidelijk aanwezig. Neem het verhaal van Bezos: deze WhatsApp-hack kwam pas na lange tijd boven water. Wel zijn er wat zaken waar je op kunt letten. Merk je dat je status ineens is aangepast, je profielfoto is gewijzigd of dat er gesprekken zijn bijgekomen waarvan jij geen weet hebt? Dan heeft mogelijk iemand anders toegang tot je account.

Ook wanneer je internetverbruik ineens omhoog schiet is het raadzaam om extra alert te zijn. Hetzelfde geldt voor wanneer er spraakberichten in WhatsApp opduiken die jij niet zelf hebt gestuurd. Jammer genoeg is het vrijwel onmogelijk om te controleren of jouw WhatsApp-berichten op de achtergrond gedeeld worden met anderen. Bovendien zullen de meeste hackers behoorlijk voorzichtig te werk gaan en zo min mogelijk sporen achterlaten.

5. Hoe maak je een WhatsApp-hack ongedaan?

Voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk, maar komen te laat voor wanneer je getroffen bent door een WhatsApp-hack. Weet je zeker dat je een kwaadwillende het op jou gemunt heeft, of had? Dan kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen en je profiel helemaal verwijderen. Hiervoor ga je in het instellingenscherm van WhatsApp naar ‘Account’, om vervolgens op ‘Mijn account verwijderen’ te tikken.

Let wel op: wanneer je voor deze optie kiest worden al je persoonlijke instellingen, ontvangen en verzonden berichten en eventuele video’s en foto’s gewist. Het verwijderen van je WhatsApp-profiel is daarom alleen aan te raden in gevallen waarin je zeker weet dat iemand je account heeft gekraakt. Het fijne aan deze optie is dat de hacker hierdoor niet weer kan binnenkomen via een achterdeurtje: je hebt immers een nieuw profiel. Uiteraard kan dit profiel wel wederom gehackt worden.

Indien het virus zich in je hele iPhone heeft genesteld kun je het best een reset naar de fabrieksinstellingen uitvoeren. Hierbij worden al je persoonlijke gegevens, foto’s en bijvoorbeeld muziek gewist en start je met een compleet schone lei. Check onderstaand artikel voor uitgebreide instructies om de fabrieksinstellingen op je iPhone te herstellen.

Meer over WhatsApp

Op iPhoned helpen we je graag bij het beveiligen van je online accounts. In onze WhatsApp-beveiligingsgids leggen we bijvoorbeeld uit hoe jij je profiel zo goed mogelijk kunt vergrendelen. Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar ook criminelen maken in toenemende mate gebruik van de populaire chat-app. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer fraude via gepleegd. Lees ons artikel over WhatsApp-fraude om hier meer over te leren.