Uitleg: zo zoek, bewerk en stuur je gifs op WhatsApp

Gifs zijn naast emoji een vast onderdeel van onze online gesprekken geworden. In dit artikel vertellen we je alles over gifs op WhatsApp voor je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-gifs zoeken, bewerken en sturen

Het is al een tijd mogelijk om gifs in WhatsApp te zoeken en te versturen. Terwijl andere apps deze functie duidelijk in beeld zetten, is het bij WhatsApp een beetje verborgen. Na een recente update van WhatsApp vind je de gifjes op een andere plek terug dan voorheen én zijn er verschillende categorieën toegevoegd.

Lees ook: Poll maken in WhatsApp: simpel, snel en superleuk

In dit artikel leggen we niet alleen uit waar je de gifs vindt, maar ook hoe je ze bewerkt, opslaat en op een alternatieve manier zoekt. Lees snel verder voor de belangrijkste tips!

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9,2 (694.383 reviews) Gratis via App Store via App Store

Gifs via WhatsApp zoeken

Om gifs direct via WhatsApp te zoeken, doorloop je de volgende stappen.

Open WhatsApp op je iPhone; Kies een gesprek uit het chatoverzicht; Tik op het stickersymbool in de typbalk; Kies voor de ‘GIF’-knop; Tik vervolgens op het vergrootglas naast de ‘GIF’-knop. Vul tot slot de zoekterm in om een gif te zoeken.

Nu kun je uitgebreid zoeken in de database van Giphy. Hier gebruik je woorden waarmee de gif in het algemeen beschreven wordt, zoals ‘applaus’, ‘nee’ of ‘facepalm’. Het is sinds kort ook mogelijk om in verschillende categorieën te zoeken naar gifs. Deze vind je terug onderin het scherm. Zo vind je gemakkelijk een gif die past bij de situatie. Tik je op een gifje, dan krijg je eerst nog de kans om deze te bewerken.

Gifs bewerken in WhatsApp

Als je een gif kiest, krijg je eerst de mogelijkheid om deze te bewerken. Veel andere diensten bieden deze optie niet. Zo is het mogelijk om de gif in te korten met de balk bovenin het scherm. Sleep je de zijkanten naar binnen, dan zorg je dat de gif in lengte wordt bijgesneden. Druk je op de crop-knop, dan is het gifje te draaien of het formaat aan te passen.

Daarnaast versier je de gif door stickers, tekst of tekeningen toe te voegen. Tik op de emoji-knop om een emoji als sticker toe te voegen aan de gif. Je bepaalt dan zelf het formaat van de smiley. Om tekst toe te voegen, tik je op de letter ‘T’. Hierna krijg je de optie om woorden en zinnen in elke kleur te typen. Met het potloodje maak je de gif af door er overheen te tekenen.

Om een bewerking ongedaan te maken, druk je op de terugknop bovenin het scherm. Ben je helemaal klaar met bewerken? Dan heb je de optie om een onderschrift toe te voegen, maar dat is niet verplicht. Om te verzenden druk je op de blauwe verzendknop. Het is natuurlijk ook mogelijk om de gif niet te bewerken. In dat geval druk je direct op blauwe verzendknop rechtsonder in beeld.

Sla gifs op als favoriet

Maak je gebruik van de zoekmachine van Giphy, dan hoef je niet elke keer je favoriete gif op te zoeken. Je kunt namelijk gifs als favoriet markeren. Hiervoor houd je in een gesprek je vinger enkele seconden op de gif. In het menu dat vervolgens verschijnt staat de optie ‘Met ster markeren’. Tik hierop om de gif op te slaan.

Lees ook: WhatsApp op twee telefoons gebruiken – het kan nu eindelijk

Om opgeslagen gifs te vinden, ga je naar dezelfde plek waar je normaal gifs zoekt binnen WhatsApp. Onderin in het scherm staan verschillende tabs, met helemaal links je meest recente en favoriete gifjes. Je favorieten vind je hier onder het ster-icoontje. Je meest recente gifs worden verzameld onder het klokje links ervan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gifjes zoeken en verzenden via Gboard

Een andere manier om gifs te zoeken, is via Gboard. Dit toetsenbord van Google heeft een ingebouwde zoekfunctie voor gif’s. Hierdoor kan je in alle apps gifjes sturen en ben je dus niet afhankelijk van de functies van de app.

Om gifjes te zoeken en te versturen in WhatsApp via Gboard, doorloop je de volgende stappen.

Open WhatsApp;

Ga naar een gesprek;

Tik op het gezichtje in de rechterhoek van het toetsenbord;

Veeg naar rechts bij de gifs en kies voor ‘Meer’;

Kies de gif uit die je wil verzenden door erop te tikken, waarna Gboard de gif kopieert naar je klembord;

Tik op het tekstveld en druk op ‘Plak’ om de gif te bewerken en te verzenden.

Het nadeel van Gboard is dat de gifs niet meer te bewerken zijn, voordat je ze verzendt. Ook gaat het kopiëren en plakken net iets omslachtiger dan als je gifs via WhatsApp zelf selecteert. Het grote voordeel is dan weer dat je de gifs in iedere app kunt sturen, ook in bijvoorbeeld Snapchat of Instagram. Gboard is gratis te installeren in de App Store:

Gboard: het Google-toetsenbord Google LLC 7,8 (984 reviews) Gratis via App Store via App Store

Tips voor WhatsApp

Wil je meer tips voor WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je jouw online status uitzet terwijl je op WhatsApp bent.

Wil je op de hoogte blijven van alle tips over WhatsApp? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!