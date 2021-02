Wil je zelf een gif maken en via WhatsApp versturen? Dat kan. In dit artikel leggen we uit hoe je gifjes maakt van nieuwe en bestaande video’s.

Uitleg: eigen gif in WhatsApp maken

WhatsApp heeft een enorme collectie aan gifjes om naar elkaar te sturen, maar je kunt ook eigen animaties versturen. Op die manier kun je bijvoorbeeld laten zien wat voor raar gezicht je baby trekt of hoe schattig je huisdier is. Een gif via WhatsApp versturen is heel simpel, als je maar weet hoe het werkt:

Open de WhatsApp-app en tik op de chat met de persoon die je een gif wil sturen; Druk op het camera-icoon en tik op de cirkel om te beginnen met filmen; Houd je vinger op het scherm om te filmen, zodra je deze eraf haalt stopt de opname; Tik rechtsboven op ‘Gif’ en verstuur de animatie.

Zie je tijdens de laatste stap geen ‘Gif’-icoon staan? Dan is je filmpje waarschijnlijk langer dan zes seconden. WhatsApp kan gifs alleen versturen wanneer ze zes seconden of korter zijn.

Video omzetten in gif

Het is ook mogelijk om achteraf gifjes van bestaande filmpjes te maken. Hiervoor heb alleen de video nodig. Het omzetten naar een gif kan in WhatsApp en gaat zo:

Open de WhatsApp-app en ga naar het gesprek met de persoon die je een gif wil sturen; Tik op het plus-teken en selecteer in je galerij de video waarvan je een gif wil maken; Kort het filmpje eventueel in tot maximaal zes seconden en tik rechtsboven op ‘Gif’; Druk op de verzendknop om het filmpje te versturen.

Tijdens stap vier moet je het filmpje inkorten. Dat doe je door de tijdbalk dichter bij elkaar te brengen. Je kunt alleen een gif maken als de bijgeknipte video zes seconden, of korter, is.

Alternatieven voor WhatsApp

WhatsApp is al jaren de populairste chat-app van Nederland, maar de concurrentie loert. Sinds kort is het bijvoorbeeld mogelijk om Telegram-chats naar WhatsApp te exporteren. Op die manier kun je direct verdergaan met kletsen in Telegram, dat veel bewuster met jouw gegevens omgaat. Bij iPhoned zijn we vooral fan van Signal. Deze chat-app heeft namelijk alleen je telefoonnummer nodig en is heel veilig. In beide apps kun je gifjes versturen.