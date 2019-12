Door WhatsApp-gesprekken te archiveren houd je overzicht, en kun je waardevolle informatie opslaan. In deze tip leggen we uit hoe jij je eigen archief op WhatsApp kunt beginnen.



WhatsApp-gesprekken archiveren: zo werkt het

Je hebt vast WhatsApp-chats openstaan waar al wekenlang niets in is gezegd. Na verloop van tijd krijg je hierdoor een ellenlange lijst aan gesprekken. Om orde aan te brengen heeft WhatsApp daarom een handige functie in het leven geroepen: archiveren. Hierdoor bewaar je de inhoud van de gesprekken, maar staan ze niet meer in het Chats-scherm.

WhatsApp-gesprekken archiveren doe je zo:

Open WhatsApp op je iPhone; Ga naar het Chats-scherm (deze opent standaard); Veeg je vinger van rechts naar links over de chat die je wilt archiveren; Tik op ‘Archiveer’.

Daarnaast is het mogelijk om in één keer alle WhatsApp-chats te archiveren. Hiervoor moet je wel de instellingen van WhatsApp induiken. Selecteer ‘Chats’ en kies vervolgens ‘Archiveer alle chats’. Op die manier worden al je lopende gesprekken opgeslagen en uit het Chats-scherm verwijderd.

Gearchiveerde chats bekijken en dearchiveren

Je hebt nu een WhatsApp-archief aangemaakt. Deze administratie is altijd beschikbaar. Heb je informatie uit een afgerond gesprek nodig? Ga dan naar Chats-scherm en veeg vervolgens naar beneden. Tik daarna op ‘Gearchiveerde chats’. In dit overzicht zie je alle gesprekken die momenteel in de administratie zitten.

Wil je een WhatsApp-gesprek dearchiveren? Dat kan op twee manieren. De passieve manier is wachten totdat je een nieuw berichtje krijgt. Op dat moment wordt de chat automatisch uit het archief gehaald. Handmatig WhatsApp-chats dearchiveren kan ook. Hiervoor open je het Gearchiveerde chats-scherm en veeg je van rechts naar links over het gesprek dat je uit het archief wil halen. Tik op ‘Dearchiveer’ om te bevestigen.



Meer tips voor WhatsApp

WhatsApp is waarschijnlijk een van je meest gebruikte apps. De basisfuncties zullen je daarom vast bekend zijn, maar minder bekend zijn de talloze verborgen mogelijkheden van het programma. Check hiervoor ons overzicht van minder bekende WhatsApp-functies. Zorg er in ieder geval altijd voor dat je tweestapsverificatie hebt aanstaan zodat je gegevens veilig zijn.