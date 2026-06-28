WhatsApp verklapt of iemand je geblokkeerd heeft (met deze slimme truc)

Twijfel jij of je geblokkeerd bent door iemand, maar wil je geen bericht sturen? Met deze slimme truc verklapt WhatsApp of iemand je heeft geblokkeerd!

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Geblokkeerd in WhatsApp

Gebruik je regelmatig WhatsApp? In dat geval heb je vast al eens contact gehad met een nummer, dat je op een later moment weer hebt verwijderd. WhatsApp biedt verschillende mogelijkheden om een nummer te verwijderen. Je kunt simpelweg de chat verwijderen, het gesprek dempen of een contactpersoon zelfs blokkeren. Als je iemand geblokkeerd hebt in WhatsApp kan diegene geen contact meer met je zoeken via de berichtendienst.

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Gebruikers krijgen geen melding als je ze blokkeert. Wel verdwijnen je profielfoto, laatst gezien status en info voor gebruikers die je hebt geblokkeerd. Andersom geldt hetzelfde: als iemand jou heeft geblokkeerd in WhatsApp zijn die gegevens niet meer zichtbaar. Twijfel je of iemand je geblokkeerd heeft? Dan heeft WhatsApp daar nu een handige truc voor, waaraan je kunt zien dat je bent geblokkeerd.

Zo zie je dat

Het is heel eenvoudig om te controleren of iemand je heeft geblokkeerd in WhatsApp. Als je een bericht stuurt en deze wordt niet afgeleverd, is de kans groot dat je bent geblokkeerd. Twijfel je? Het is dan niet altijd een slim plan om een bericht te sturen, want dit bericht komt wél aan als je toch niet geblokkeerd blijkt te zijn. WhatsApp heeft daarom een slimme truc, waarmee je zonder een bericht te sturen kunt zien of je geblokkeerd bent. Zo doe je dat:

Open WhatsApp; Ga naar een privégesprek; Tik op de naam boven het gesprek; Kies voor ‘Versleuteling’; Kijk tot slot of de versleuteling wordt geverifieerd.

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Gesprekken in WhatsApp zijn end-to-end versleuteld. Dat betekent dat zelfs WhatsApp je berichten niet kan lezen. Deze versleuteling kan alleen worden geverifieerd als je niet bent geblokkeerd. Is dat wel het geval? Dan verschijnt de melding ‘Verifieer op een andere manier’. Als je deze melding ziet weet je dat je geblokkeerd bent door diegene in WhatsApp. Bij de notificatie ‘End-to-end versleuteling is automatisch geverifieerd’ ben je juist niet geblokkeerd.

Links: verificatie begint, midden: verificatie is gelukt, rechts: verificatie is mislukt.

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Lukt de verificatie in WhatsApp niet direct? Wacht dan even af, want soms duurt het even voordat de end-to-end versleuteling is geverifieerd. Het controleren van de versleuteling in een gesprek is een simpele truc om te controleren of je geblokkeerd bent in WhatsApp. Op deze manier hoef je geen bericht te sturen als je denkt dat iemand je geblokkeerd heeft. Dat voorkomt ongemakkelijke situaties, zeker als je na het versturen van een bericht ontdekt dat je tóch niet bent geblokkeerd.

Je profielfoto, status en info in WhatsApp verdwijnen, zodra je iemand hebt geblokkeerd. Andersom geldt hetzelfde, maar het hoeft niet altijd te betekenen dat je geblokkeerd bent. Zo kan een profielfoto ook langere tijd niet zichtbaar zijn als iemand een nieuwe telefoon heeft en de contacten nog over moet zetten. Het verifiëren van de versleuteling is zo een slimme truc om te controleren of het om een blokkade gaat. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!