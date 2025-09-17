5 WhatsApp-functies die je moet aanzetten (voor je eigen veiligheid)

WhatsApp heeft veel instellingen die de applicatie véél veiliger maken, maar die moet je wel zelf aanzetten. Schakel deze vijf WhatsApp-functies daarom snel in voor je eigen veiligheid!

WhatsApp-functies voor veiligheid

WhatsApp voegt bijna wekelijks nieuwe functies toe, die de applicatie beter én veiliger maken. Deze instellingen staan vaak standaard aan, maar bepaalde veiligheidsfuncties moet je juist zelf inschakelen. Dat is aan te raden, zodat je zeker weet dat jouw berichten, foto’s, video’s én gegevens veilig blijven. Wil je WhatsApp op jouw smartphone goed beveiligen? Zet deze vijf WhatsApp-functies aan voor je eigen veiligheid!

1. Verificatie in twee stappen

Wil je voorkomen dat iemand gemakkelijk op jouw WhatsApp-account kan inloggen vanaf een ander toestel? In dat geval is het aan te raden om verificatie in twee stappen in te schakelen. Je moet dan eerst een pincode invoeren, voordat je op een ander apparaat kan inloggen op jouw account. Dit is een extra beveiligingslaag, die de veiligheid van jouw account op WhatsApp verbetert. Zo schakel je verificatie in twee stappen in:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Account’; Kies voor ‘Verificatie in twee stappen’; Schakel de functie in en kies een geheime code.

Over het onthouden van de pincode hoef je zorgen te hebben, want WhatsApp laat je de code regelmatig opnieuw invoeren als herinnering. Ongeveer eens per week vraagt WhatsApp om de pincode, zodat je de zes-cijferige code niet snel vergeet. Met deze toegangscode verbeter je de veiligheid van jouw account in WhatsApp. Je weet zo zeker dat alleen jij toegang hebt tot je WhatsApp-profiel.

2. Herstelmailadres

Wil je jouw account niet alleen beveiligen met een pincode? Je kunt ook een herstelmailadres toevoegen aan WhatsApp om de veiligheid van je account te verbeteren. Dit mailadres kun je gebruiken om in te loggen op je account, ook als je geen toegang meer hebt tot jouw gegevens in WhatsApp. Zo weet je zeker dat je altijd toegang blijft houden tot je gesprekken en bestanden. Het toevoegen van een mailadres gaat als volgt:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Tik op ‘Account’;

Kies voor ‘E-mailadres’;

Voeg tot slot je eigen mailadres toe aan WhatsApp.

Zorg dat je een mailadres invoert waar je altijd toegang tot hebt. Dit adres wordt voortaan gebruikt als je geen toegang meer hebt tot WhatsApp. Je krijgt in dat geval een herstelmail, waarmee je alsnog naar je account in WhatsApp kunt. Heb je daar geen mailadres ingevoerd? Dan is het een stuk lastiger om op een later moment weer toegang te krijgen tot jouw account in WhatsApp.

3. Bescherm IP-adressen

WhatsApp biedt al jaren de mogelijkheid om telefoongesprekken te voeren. Groot voordeel is dat dit geen belminuten kost door de internetverbinding, maar nadeel daarvan is dat je IP-adres achterhaalt kan worden via WhatsApp. Met een IP-adres kan iemand ook je locatie achterhalen. Wil je dat voorkomen? Dan kun je jouw IP-adres ook voor je eigen veiligheid verbergen in WhatsApp. Zo zet je deze functie aan:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Privacy’;

Scrol naar beneden en open ‘Geavanceerd’;

Zet de schakelaar achter ‘Bescherm IP-adressen in oproepen’ aan.

Heb je deze schakelaar aangezet? Dan worden oproepen vanaf je apparaat veilig omgeleid via de servers van WhatsApp. Het is op die manier onmogelijk om je precieze IP-adres en dus locatie te achterhalen tijdens een telefoongesprek in WhatsApp. Let wel op, want hierdoor kan de kwaliteit van de oproep in WhatsApp afnemen. Daar staat wel meer veiligheid in WhatsApp voor tegenover.

4. Face ID (of Touch ID)

Wil je jouw berichten, foto’s, video’s en andere gegevens in WhatsApp écht goed beveiligen? Dan biedt WhatsApp ook de optie om de veiligheid van je account te verbeteren met het instellen van Face ID of Touch ID. Het is afhankelijk van je toestel welke beveiligingsoptie je krijgt, bij de nieuwere toestellen zal dit Face ID zijn. Je schakelt deze functie op de volgende manier in:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Privacy’;

Tik op ‘Appvergrendeling’;

Schakel ‘Vereis Face ID’ of ‘Vereis Touch ID’ in;

Kies tot slot na hoeveel minuten Face ID of Touch ID vereist is.

Met deze functie ingeschakeld kun je WhatsApp niet zomaar meer openen op je toestel. In plaats daarvan moet je eerst Face ID of Touch ID ontgrendelen. Dit maakt WhatsApp veel veiliger, omdat je bij Face ID of Touch ID niet afhankelijk bent van een code. Niemand kan dus meekijken met het ontgrendelen van WhatsApp en eventueel je code stelen. Het beantwoorden van berichten en oproepen is wél mogelijk als WhatsApp is vergrendeld.

5. Versleutelde back-up

In WhatsApp worden genoeg privézaken gedeeld, waarvan je waarschijnlijk liever hebt dat ze ook privé blijven. Het is daarom verstandig om een versleutelde back-up van WhatsApp te maken voor je eigen veiligheid. WhatsApp maakt regelmatig reservekopieën in bijvoorbeeld iCloud, maar die zijn niet end-to-end versleuteld. Wil je dat alleen jij toegang hebt tot de reservekopie? Zet dan de volgende functie aan:

Open ‘WhatsApp’;

Ga naar ‘Instellingen’;

Tik op ‘Chats’;

Kies voor ‘Back-up chats’;

Ga naar ‘End-to-end versleutelde back-up’;

Tik op ‘Schakel in’;

Selecteer ‘Stel wachtwoord in’ en kies een wachtwoord;

Voer dit wachtwoord tweemaal in;

Tik tot slot op ‘Maak’.

Heb je de versleutelde reservekopie ingeschakeld? Dan is je back-up altijd veilig, ook als je bijvoorbeeld je telefoon kwijtraakt. Niemand heeft in dat geval toegang tot je reservekopie, ook WhatsApp of Apple niet. De back-up is beveiligd met een wachtwoord en is end-to-end versleuteld. Zeker als je regelmatig reservekopieën maakt is het voor je veiligheid aan te raden om versleutelde back-ups in te schakelen in WhatsApp.

