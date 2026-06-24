Deze populaire WhatsApp-functie werkt nu véél beter (door twee upgrades)

Gebruik je regelmatig WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws, want een populaire functie in WhatsApp werkt veel beter door twee handige upgrades!

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WhatsApp-functie

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie (26.24.72) voert WhatsApp twee kleine verbeteringen door. Een populaire functie werkt voortaan beter, want WhatsApp heeft meer opties toegevoegd bij het maken van een poll in de applicatie. Het is al jaren mogelijk om polls te maken in WhatsApp, die feature werd in 2022 geïntroduceerd. De functie is de afgelopen jaren enorm populair geworden en dat is niet onopgemerkt gebleven bij WhatsApp.

Met de polls (in het Nederlands ook wel peilingen) kun je eenvoudig beslissingen in een privé- of groepsgesprek maken. Dat is niet alles, want de functie is ook handig om bijvoorbeeld te gebruiken als boodschappenlijstje of datumprikker. Inmiddels worden de polls regelmatig gedeeld in WhatsApp, waardoor de populaire functie nu twee upgrades heeft gekregen. Je kunt voortaan een eindtijd instellen en de namen van stemmers verbergen bij polls in WhatsApp.

Verbeteringen bij polls

Gebruik jij regelmatig polls in WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws, want WhatsApp heeft de stemmingen in de applicatie uitgebreid met twee opties. In groepsgesprekken kun je voortaan een eindtijd instellen, zodat anderen voor een bepaalde tijd hun stem moeten uitbrengen. Dat kunnen ze vanaf nu ook anoniem doen, want het is mogelijk om de stemmers te verbergen bij polls. Je vindt de nieuwe functies als volgt in WhatsApp:

Open WhatsApp; Ga naar een groepsgesprek en tik op het plusteken (+) naast de typbalk; Kies voor ‘Peiling’; Voer een vraag en bijbehorende opties in; Zet de schakelaar achter ‘Verberg namen van stemmers’ in; Schakel ‘Eindtijd instellen’ in; Kies tot slot een eindtijd en tik op ‘Verzend’.

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Heb je de nieuwe opties bij peilingen in WhatsApp ingeschakeld? In dat geval verschijnen deze instellingen bovenin de poll in het groepsgesprek. Zo weten groepsleden dat hun stemmen verborgen worden en ze voor een bepaalde tijd moeten stemmen. Je kunt in de peiling wél zien hoeveel mensen op een antwoord hebben gestemd, alleen zie je niet welke personen dit precies zijn. Zo kun je dus eenvoudig een anonieme stemming houden in WhatsApp, want alleen jij kunt zien voor welke optie je hebt gekozen.

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De nieuwe functies zijn een hele handige toevoeging aan peilingen in WhatsApp. Je hoeft voortaan niet meer te wachten tot alle antwoorden binnen zijn, want de eindtijd zorgt ervoor dat gebruikers vóór een bepaald moment een stem moeten uitbrengen. Is de deadline van de poll verstreken? Dan sluit de stemming automatisch en kunnen er geen nieuwe stemmen meer uitgebracht worden. Eerdere stemmen kunnen ook niet meer aangepast worden.

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Polls in WhatsApp zijn al langer populair onder gebruikers en zijn uitgebreid met een aantal handige opties. De eindtijd kun je vooralsnog alleen bij peilingen in groepsgesprekken instellen, het is niet bekend of die functie ook naar privégesprekken komt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch de hoogte blijft!