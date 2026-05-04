Let op: deze nieuwe WhatsApp-functie heeft één groot nadeel

Opgelet als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want een nieuwe functie in de berichtendienst heeft zowel een voordeel als een nadeel. Dit is er veranderd!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie in WhatsApp

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwe versie van WhatsApp krijgen groepsgesprekken er een langverwachte functie bij. Je kunt nieuwe groepsleden voortaan toegang geven tot de geschiedenis van het gesprek. Dat is een grote verandering, want eerder konden nieuwe groepsleden de inhoud van het gesprek niet teruglezen. Dat is nu wél het geval en die nieuwe functie in WhatsApp heeft zowel een voor- als een nadeel.

Groot voordeel is dat nieuwe groepsleden direct weten waar het gesprek over gaat. Word je toegevoegd aan een nieuwe groep? Dan kun je eerdere berichten teruglezen en begrijp je de context van de nieuwe chats veel beter. Zo hoeven andere groepsleden geen samenvatting te sturen van eerdere berichten. Moeten die eerdere berichten juist geheim of een verrassing blijven? Dan heeft de nieuwe functie in WhatsApp een groot nadeel, want de inhoud wordt direct onthuld aan toegevoegde contacten.

Berichtgeschiedenis inschakelen

Ben jij de beheerder van een groepsgesprek? Of wil je nieuwe groepsleden toevoegen aan een gezamenlijke chat? In dat geval krijg je de optie om de berichtgeschiedenis van het gesprek mee te sturen naar geselecteerde leden. Je kiest daarbij zelf hoeveel berichten zichtbaar zijn voor nieuwe groepsleden. WhatsApp geeft je de keuze tussen de laatste 25, 50, 75 of 100 berichten. Zo schakel je de functie in WhatsApp in:

Open WhatsApp; Ga naar een groepsgesprek naar keuze; Tik op de groepsnaam; Selecteer ‘Voeg Toe’; Kies het contact dat je wilt toevoegen; Zet de schakelaar achter ‘Berichtgeschiedenis’ aan; Selecteer tot slot hoeveel berichten het nieuwe groepslid kan zien en tik op ‘Voeg toe’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de nieuwe functie in WhatsApp krijgen groepsleden direct toegang tot eerdere berichten, maar dat kan ook een nadeel hebben. Bepaalde informatie houd je misschien liever privé, bijvoorbeeld als het om een verrassing voor iemand gaat. Je moet als groepsbeheerder dan direct actie ondernemen, want je kunt het delen van de berichtgeschiedenis uitschakelen in WhatsApp.

Zie iPhoned.nl vaker in Google Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Apple-nieuws, reviews, tips.

Ga daarvoor naar het groepsgesprek, tik op de naam en open ‘Groepstoestemmingen’. Zet daar de schakelaar achter ‘Verzend berichtgeschiedenis uit’, zodat nieuwe groepsleden geen toegang krijgen tot eerdere berichten. Zo weet je zeker dat eerdere chats privé blijven en niet ingezien worden door nieuwe contacten. Het is verstandig om deze functie uit te schakelen als alle contacten in een groepsgesprek nieuwe leden kunnen toevoegen.

Meer over WhatsApp

De nieuwe functie in WhatsApp komt dus met zowel een voor- als een nadeel. Het is voor nieuwe groepsleden handig om te weten waar het gesprek over gaat, mits er geen privézaken worden besproken in de chat. Het delen van de berichtgeschiedenis staat standaard uitgeschakeld in WhatsApp, bij het toevoegen van een contactpersoon moet je de feature handmatig inschakelen. Deze optie verschijnt alleen als er recent berichten zijn gestuurd in een groepsgesprek.

Ben jij de beheerder van een groepsgesprek? Controleer de instellingen van de chat dan direct, want alle leden hebben wél standaard de optie om de berichtgeschiedenis mee te sturen naar nieuwe contacten. Deze functie moet je dus handmatig uitschakelen als groepsbeheerder in WhatsApp. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over WhatsApp? Volg ons dan op TikTok en schrijf je in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!