Op deze WhatsApp-functie hebben we héél lang gewacht – maar hij valt tegen

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd, die de belangrijkste verandering in jaren betekent. We hebben lang op de WhatsApp-functie gewacht, maar hij valt behoorlijk tegen.

Nieuwe WhatsApp-functie

WhatsApp heeft er een langverwachte functie bij! Het is eindelijk mogelijk om via WhatsApp berichten naar andere applicaties te sturen. Dat is een grote verandering, want je kon jarenlang alleen een gesprek beginnen tussen twee WhatsApp-accounts. Dat is nu niet meer het geval door nieuwe Europese regelgeving. Deze wetgeving verplicht grote bedrijven als WhatsApp om samen te werken met andere diensten.

Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, heeft daarom een belangrijke verandering doorgevoerd bij de berichtendienst. WhatsApp is voor het eerst opengesteld voor twee externe berichtendiensten. Je kunt binnenkort gesprekken starten met gebruikers van BirdyChat en Haiket. Deze langverwachte functie is nu beschikbaar in WhatsApp, waardoor je externe chats kunt activeren. Benieuwd hoe dat werkt? Hier vind je de langverwachte WhatsApp-feature!

Externe chats inschakelen

WhatsApp heeft de belangrijkste verandering in jaren doorgevoerd, want de berichtendienst is voor het eerst opengesteld voor externe applicaties. In de nieuwe versie van WhatsApp kun je de toegang tot externe chats eindelijk inschakelen. Nu werken alleen BirdyChat en Haiket samen met WhatsApp, later komen daar vermoedelijk nog meer applicaties bij. Zo schakel je externe chats in bij WhatsApp:

Open WhatsApp; Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Account’; Tik op ‘Externe chats’; Selecteer ‘Schakel in’; Tik op ‘Ga door’; Selecteer de externe apps en kies voor ‘Volgende’; Bepaal hoe chats van derden worden weergegeven en tik op ‘Volgende’; Kies tot slot voor ‘Inschakelen’.

Bij het instellen van externe apps in WhatsApp bepaal je zelf welke berichtendiensten toegang krijgen. Op dit moment kun je alleen nog BirdyChat selecteren, later verschijnen daar vermoedelijk meer opties. Je kiest zelf waar gesprekken met externe berichtendienst worden weergegeven. Dat kan tussen je ‘normale’ chats in WhatsApp, maar je kunt er ook een aparte lijst voor aanmaken. Je hebt op die manier geen andere berichtendiensten meer nodig om met verschillende platforms te chatten. Het is alleen mogelijk om privégesprekken met externe chats te beginnen.

Meer over de WhatsApp-functie

We hebben lang op de nieuwe functie van WhatsApp gewacht, maar de meeste gebruikers hebben (nog) niks aan de verbetering. BirdyChat en Haiket zijn twee relatief onbekende berichtendiensten, die de eigen software nog moeten aanpassen aan WhatsApp. Zelfs als dat gebeurt zijn er vermoedelijk weinig gebruikers die de feature gaan gebruiken. Grotere diensten als Signal en Telegram hebben al aangegeven (voorlopig) niet samen te werken met WhatsApp.

WhatsApp voldoet aan de eisen van de Europese Unie, maar de nieuwe functie valt vooralsnog tegen. Het blijft afwachten of er meer berichtendiensten met WhatsApp gaan werken en wanneer dat gebeurt. De Europese regelgeving heeft op dit moment alleen invloed op WhatsApp, andere platforms zijn kleiner en hoeven zich niet aan deze wetgeving te houden. Wil je geen enkele ontwikkeling van WhatsApp missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!