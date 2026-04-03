Let op: deze WhatsApp-functie staat nu standaard aan (met één groot nadeel)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
3 april 2026, 16:37
Let op: deze WhatsApp-functie staat nu standaard aan (met één groot nadeel)

WhatsApp heeft een verandering doorgevoerd, waardoor een belangrijke functie nu standaard is ingeschakeld. Pas daarom op voor dit grote nadeel.

Opgelet als je regelmatig WhatsApp gebruikt! De berichtendienst heeft een verandering doorgevoerd, waardoor een belangrijke functie nu standaard is ingeschakeld. In groepsgesprekken kunnen groepsleden voortaan zelf nieuwe contacten toevoegen. Dit was voorheen een exclusieve optie voor groepsbeheerders, maar dat is nu niet meer het geval. In plaats daarvan kunnen alle leden van een groep meer gebruikers toevoegen.

Gebruik jij regelmatig groepsgesprekken in WhatsApp? Het is dan aan te raden om de instellingen van het groepsgesprek goed te controleren, want de nieuwe functie in WhatsApp komt met een groot nadeel. Het is lang niet altijd de bedoeling dat er meer contacten worden toegevoegd aan een groepsgesprek, terwijl dat met de aangepaste instellingen in WhatsApp nu wél mogelijk is. Wil je dat voorkomen? Schakel dan de volgende functie in bij jouw groepsgesprekken in WhatsApp.

Schakel deze functie in

Het toevoegen van nieuwe contacten was lange tijd een exclusieve functie voor groepsbeheerders. Daar heeft WhatsApp nu verandering in gebracht, waardoor alle groepsleden meer nummers kunnen toevoegen. Dat heeft een groot nadeel, want zo is de kans groter dat er personen worden toegevoegd zonder dat je dat wilt. Gelukkig biedt WhatsApp daar een slimme oplossing voor, zet daarom de volgende functie direct aan:

  1. Open WhatsApp;

  2. Ga naar een groepsgesprek waar je groepsbeheerder bent;

  3. Tik op ‘Groepstoestemmingen’;

  4. Zet de schakelaar achter ‘Andere leden toevoegen’ uit.

Heb je deze functie uitgeschakeld? Dan kunnen groepsleden geen nieuwe contacten meer toevoegen aan een groepsgesprek. Zo weet je zeker dat er geen ongewenste personen worden toegevoegd aan de chat. Het is daarnaast verstandig om de schakelaar achter ‘Nieuwe leden goedkeuren’ aan te zetten, zodat groepsbeheerders iedereen moeten goedkeuren die willen deelnemen aan het groepsgesprek.

WhatsApp heeft een kleine verandering doorgevoerd bij alle groepsgesprekken, maar die kleine aanpassing kan wel met een groot nadeel komen. Het is vervelend als er meer contacten aan een groepsgesprek worden toegevoegd, zonder dat je dat wilt. Het is daarom aan te raden om de instellingen van alle groepsgesprekken aan te passen, zodat je zeker weet dat de chats goed zijn afgeschermd. Zeker als er privézaken in een groepsgesprek worden besproken is het prettig als er niemand toegevoegd kan worden.

Ga je de instellingen van een groepsgesprek aanpassen? Let dan wel op, want de andere groepsleden zien dat terug in het gesprek. Ze zien wijzigingen in de instellingen van een groep, maar kunnen daar verder niks aan veranderen.

Bekijk ook

Paarse batterij op je iPhone of iPad? Dit betekent het symbool

Paarse batterij op je iPhone of iPad? Dit betekent het symbool

Gisteren 15:46

iPhone-tips: 4 dingen die je móét checken als je iOS 26.4 gebruikt

iPhone-tips: 4 dingen die je móét checken als je iOS 26.4 gebruikt

3 april 2026

Is jouw iPhone gehackt? Met deze geheime code controleer je dat

Is jouw iPhone gehackt? Met deze geheime code controleer je dat

3 april 2026

Met deze handige truc kun je jouw iPhone veel sneller opladen

Met deze handige truc kun je jouw iPhone veel sneller opladen

3 april 2026

